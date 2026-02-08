Ciclismo moutain bike
Natalia Fischer se impone en Oropesa del Mar
La corredora del Extremadura-Ecopilas logra el segundo gran éxito en una prueba de máximo nivel mundial
La edición 2026 de la Scott Mediterranean Epic MTB 2026 en categoría fémina élite UCI tiene dueña. La corredora del Extremadura-Ecopilas UCI MTB Natalia Fischer Egusquiza se ha adjudicado la general final de esta prueba del máximo nivel mundial (SHC-Stage Hors Class) logrando de esta manera pleno en cuanto a participación esta temporada en el calendario mundial. Se trata de su segundo triunfo general en una semana, tras la victoria lograda la semana pasada por parejas junto a su compañera, María Reyes Murillo, en La Leyenda de Tartessos, otra prueba del calendario mundial (UCI S2 - Stage Class 2). Dos de dos posibles.
Duelo por arriba
La cuarta y última etapa de 56 kilómetros con epicentro en Oropesa del Mar volvió a tener como protagonistas a las dos corredoras más fuertes, Rosa van Doorn y Fischer, cuya pelea por estar en lo más alto del podio repitió prácticamente el mismo guión que ayer. Ataques y contraataques a cargo de la holandesa y magnífica defensa del liderato por parte de Fischer que terminó con idéntico resultado: primer puesto para Rosa y segunda posición para Fischer.
La general final acabó con la corredora del equipo extremeño vencedora con 10:09:59”, seguida por Rosa Van Doorn (+5’31”) y tercera la norteamericana Hannah Otto (+16’16”).