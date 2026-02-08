Natalia Fischer se impone en Oropesa del Mar

La edición 2026 de la Scott Mediterranean Epic MTB 2026 en categoría fémina élite UCI tiene dueña. La corredora del Extremadura-Ecopilas UCI MTB Natalia Fischer Egusquiza se ha adjudicado la general final de esta prueba del máximo nivel mundial (SHC-Stage Hors Class) logrando de esta manera pleno en cuanto a participación esta temporada en el calendario mundial. Se trata de su segundo triunfo general en una semana, tras la victoria lograda la semana pasada por parejas junto a su compañera, María Reyes Murillo, en La Leyenda de Tartessos, otra prueba del calendario mundial (UCI S2 - Stage Class 2). Dos de dos posibles.

Duelo por arriba

La cuarta y última etapa de 56 kilómetros con epicentro en Oropesa del Mar volvió a tener como protagonistas a las dos corredoras más fuertes, Rosa van Doorn y Fischer, cuya pelea por estar en lo más alto del podio repitió prácticamente el mismo guión que ayer. Ataques y contraataques a cargo de la holandesa y magnífica defensa del liderato por parte de Fischer que terminó con idéntico resultado: primer puesto para Rosa y segunda posición para Fischer.

La general final acabó con la corredora del equipo extremeño vencedora con 10:09:59”, seguida por Rosa Van Doorn (+5’31”) y tercera la norteamericana Hannah Otto (+16’16”).