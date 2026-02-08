Karate
Oro y plata para Candela Peña en el Europeo cadete y junior de karate
La extremeña se sube a lo más alto del podio kata individual y es segunda por equipos
La karateca extremeña Candela Peña continúa ampliando su palmarés internacional. La de Herrera del Duque firmó un doble podio en el Campeonato de Europa cadete, júnior y sub-21, disputado en la localidad chipriota de Limassol, en el Spyros Kyprianou Athletic Center. En la cita, organizada por la Federación Europea, han participado más de 1.200 jóvenes de 47 países.
Peña se proclamó campeona continental en kata cadete tras imponerse en la final a la montenegrina Neda Beljkas, un duelo que ya había quedado marcado en la jornada inaugural del torneo. Además, sumó la plata en kata por equipos cadete/júnior junto a Uxía Folgueira, Rocío Castro y Lucía Rodrigo, solo superadas por Francia.
El éxito en Chipre confirma la progresión de una deportista que, pese a su juventud, se ha acostumbrado a competir y ganar al máximo nivel. En 2024 ya era presentada como una ‘coleccionista de títulos’ y en 2025 se coronó campeona de la Youth League en Guadalajara. En Limassol contó con el respaldo del equipo técnico formado por Fran Salazar, José Antonio Alburquerque y Pepe Carbonell.
Convocada por la RFEK para el kata cadete individual y el equipo cadete/júnior, regresa a Extremadura con un nuevo impulso para seguir asentándose entre las referencias europeas. Su temporada, al alza, no ha hecho más que empezar. n
