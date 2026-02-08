Triunfo cadete y final abrupto del infantil en la despedida de los Campeonatos de España

Luces y sombras en la despedida de las selecciones extremeñas de la segunda fase de los Campeonatos de España Sub-14 y Sub-16 que durante todo el fin de semana han tenido lugar en las localidades gallegas de La Coruña, Arteixo y Miño. En la parte positiva destacó el triunfo de la selección cadete, que se impuso por 3-0 a Melilla cerrando invicta su participación en el torneo con un total de cuatro victorias y dos empates. Las peores noticias, y no en lo referente a lo deportivo, llegaron en el encuentro de la selección infantil ante Cantabria, que tuvo que suspenderse en el descanso por el repentino fallecimiento de uno de los espectadores presentes en la instalación. A falta de la publicación de clasificaciones definitivas por parte de la Federación Española de Fútbol, las selecciones extremeñas no alcanzan las dos primeras plazas que, de manera conjunta, otorgaban el acceso a Primera División.

La victoria del combinado extremeño Sub-16 no fue en absoluto sencilla. Hizo falta mucho trabajo para doblegar a una combativa selección melillense que se empleó a fondo para evitar otro resultado abultado como los que cosechó en sus dos primeros partidos de esta segunda fase. Samuel abrió en marcador en el minuto 20 al transformar un penalti cometido sobre él mismo, poniendo un 1-0 en el marcador que, a pesar de la insistencia de los extremeños, no se movería en toda la primera mitad. Tras la reanudación, Extremadura mejoró su dinamismo en ataque y amplió la venta con un tanto de cabeza de Raúl Ciriero en el 53 y el definitivo 3-0 que se apuntó Momar en el descuento al resolver con maestría una contra en solitario.

Acción del encuentro de los cadetes. / Javier Mendoza

En categoría Sub-14, la crónica del encuentro se limita a lo ocurrido en una primera mitad muy igualada que terminó con ventaja de Cantabria por 1-0. El único tanto del encuentro lo anotó Lucas Del Río a los 7 minutos de juego, con un buen tiro cruzado después de un fallo en la salida de balón de Extremadura. El resultado definitivo de este encuentro queda pendiente de la resolución que habrá de formular el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, si bien queda totalmente descartada una posible reanudación. Tras la ausencia de Ceuta a causa del temporal de lluvias que impidió jugar el partido del viernes y el inesperado fallecimiento del espectador que provocó la suspensión este domingo, los infantiles extremeños abandonan este segundo sector con un único partido disputado. En resumen, una jornada marcada por la fatalidad en la que el fútbol pasó a un segundo plano.