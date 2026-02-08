Victoria de 'playoff' para el Mérida

2 - MÉRIDA: Adrián Csenterics, Pipe (Gaizka, min.72), Javi Domínguez, Javi Lancho, Vergés, Martín Solar, Raúl Beneit (Víctor Corral, min.80), Rui Gomes (Javi Areso, min.72), Chiqui, Benny (Gio Almeida, min.72) y Hallsson (Sofiane, min.61). 0 - ZAMORA: Fermín, Luismi Luengo, Athuman (Mario, min.70), Miki Codina, Sancho (Loren, min.70), Merchán (Farrel, min.84), Carlos Ramos, Markel, Damar (Carbonell, min.59), Kike Márquez y Mario Losada (Sergi, min.84). GOLES: 1-0 Javi Lancho, min.64; 2-0 Sofiane, min.75. ÁRBITRO: Álvaro Juncal Moreira. Gallego. Amonestó a los locales Javi Lancho, Martín Solar y Sofiane. Y a los visitantes Athuman, Carlos Ramos y Mario. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 3.618 espectadores.

Los resultados en la jornada les estaban siendo propicios al Mérida, que sabía antes de empezar su encuentro ante el Zamora, que, si ganaba, acabaría la jornada en la quinta posición, que era en la que llegaba su rival con dos puntos más. Los emeritenses consiguieron vencer de manera justa (2-0) en un partido de mucho nivel, en el que los dos equipos mostraron sus credenciales para estar en la parte alta al final de la campaña, pero en el que los romanos, llevados por los suyos, fueron capaces de dar un paso hacia adelante en una gran segunda parte, que fue cuando consiguieron los dos goles. El 3-0 de la primera vuelta hace que el goalaverage particular le quede favorable al equipo zamorano.

Fran Beltrán volvió a apostar por Rui Gomes para salir de inicio, pero esta vez arrancando desde la derecha, y prefirió la movilidad de Benny para completar el centro del campo junto a Beneit y Solar, en vez de darle continuidad a Gio Almeida, que salió en la segunda parte. Hallsson repitió en el once, de nuevo estuvo alrededor de una hora de partido, y el que llegó y marcó fue Sofiane, que con 14 minutos en el terreno de juego le sirvió para cerrar el encuentro.

El Mérida salió bien plantado al choque y antes de que se cumpliera el primer minuto, Hallsson tuvo la primera ocasión tras un buen pase de Chiqui, pero el delantero se encontró con la inspiración de Fermín, el cancerbero rival.

El césped resiste bien

El césped aguantó perfectamente los aguaceros caídos, pero estaba muy resbaladizo y el balón rodaba con mucha velocidad. La precisión se antojaba indispensable para crear peligro. En este contexto, los dos equipos quisieron imponer un ritmo alto con aportación de calidad a las jugadas. Sin embargo, ninguno de los dos terminaba de generar ninguna ocasión clara de gol hasta que, en el minuto 36, Abde Damar demostró su calidad individual en una acción desde la izquierda en la que fue buscando el centro hasta disparar en dirección a la escuadra más lejana .Afortunadamente para los emeritenses, el disparo salió fuera por poco.

La respuesta llegaría un minuto después, en una internada de Gomes por la izquierda, llegó a la línea de fondo dentro del área y buscó el pase de la muerte que Hallsson remató en el primer palo anticipándose a los defensas y marcando un gol que, tras ser revisado en el FVS, no terminó subiendo al marcador porque la pelota había salido previamente por la línea de fondo, tal y como había marcado el asistente en directo.

Tras el descanso, el Mérida volvió a salir mejor. A los tres minutos, Vergés hizo una gran jugada por la izquierda, pero su pase atrás no encontró rematador, al que encontró fue a Pipe que, al centrar desde la derecha, el balón dio en la espalda de un defensa y solo la estirada de Fermín evitó el primer gol.

Despieste defensivo

El segundo susto para la parroquia local llegó en el minuto 59, en una transición llevada a cabo por Kike Márquez, quien terminaría eligiendo tirar con la zurda desde la media luna del área grande, cuando parecía que tenía opciones mejores. Su disparo se fue fuera y, a pesar del sobresalto, el Mérida quiso seguir presionando arriba, de hecho, Vergés tuvo un disparo desde la frontal un minuto después. El lateral izquierdo está teniendo un gran protagonismo con sus saques de banda que están dando réditos en forma de goles, como la semana pasada. En esta ocasión, no fue de manera directa sino en la segunda jugada, tras lanzar desde la derecha, el rechace le calló y pudo centrar a pierna cambiada para encontrar la cabeza de Javi Lancho que se anticipó al portero. El gol en el 64 se convertía en el premio para el equipo que estaba siendo mejor hasta ese momento.

El tanto no cambió el espíritu local, que continuó buscando al rival en campo contrario por si se producía algún error en la salida. Lo hubo en el 75, en un balón que se le escapó a Markel cuando era el último hombre, por allí estaba Sofiane atento para robar, encara y picar la pelota ante la salida del portero, poniendo así el delirio en la grada.

Tras el primer gol entraron Gio, Areso y Gaizka para darle músculo y centímetros al equipo, con lo cual, tras el segundo, el equipo ya estaba organizado para no pasar apuros. A pesar de lo cual, el descuento pudo tener su emoción, pues los visitantes mandaron un balón al palo, pero, en esta ocasión, los romanos tuvieron esa pizca de fortuna que les valió para tener un final de encuentro bastante plácido, que volvió a ser una fiesta para los 3.618 espectadores que estaban en la grada, con unos 40 aficionados llegados desde Zamora.

El único aspecto negativo del choque es que vieron la quinta amarilla Javi Lancho, Martín Solar y Sofiane, este venía con cuatro tarjetas de Ibiza, con lo cual no estarán para el choque del sábado (16.15 horas) en Ourense.