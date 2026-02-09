Fútbol sala
Almaraz, sede de la fase final de la Copa de Extremadura de fútbol sala
La localidad cacereña albergará del 20 al 22 de marzo la lucha por el título entre López Bolaños, Jerez, Rena, Jarandilla, Talayuela, Serradilla, Don Bosco y Madroñera
La localidad cacereña de Almaraz acogerá del 20 al 22 de marzo la fase final de la Copa de Extremadura King Long de fútbol sala en su modalidad masculina, según ha confirmado la Real Federación Extremeña de Fútbol. El torneo, que esta temporada cuenta con el patrocinio del fabricante asiático de autocares King Long, reunirá a ocho equipos procedentes de distintas categorías del fútbol sala regional y promete un intenso fin de semana de competición.
Los conjuntos clasificados para esta fase final son Grupos López Bolaños y Jerez Futsal, ambos de Segunda División B; Bambatán Rena, Jarandilla y Buhersa Fyerpa Talayuela, del grupo 23 de Tercera División; y Cristo de Serradilla, Don Bosco y Madroñera, representantes de la Primera División Extremeña. Todos ellos lograron su billete tras superar las fases previas disputadas a principios del mes de enero.
Tres intensos días de competición
La actividad arrancará en la tarde-noche del viernes 20 de marzo con la disputa de los cuartos de final. El sábado 21, ya en horario vespertino, se jugarán las semifinales, mientras que el domingo 22 por la mañana tendrá lugar la gran final, en la que se conocerá al campeón de una de las competiciones más atractivas del calendario autonómico.
Los emparejamientos de esta fase final se conocerán tras el sorteo que llevará a cabo la Real Federación Extremeña de Fútbol en los próximos días. Desde la federación se ha querido agradecer de forma expresa la colaboración del Ayuntamiento de Almaraz, que ha facilitado la organización del evento y la elección de la localidad como sede, reforzando así su apuesta por el deporte y, en especial, por el fútbol sala en Extremadura.
Quien defiende título es el Colegio San José, que se proclamó campeón de esta competición por primera vez el pasado mes de marzo tras sorprender al Grupo López Bolaños en una final que se decició en los penaltis.
Los duelos de la aplazada jornada 20 de Tercera División se jugarán entre el 21 de marzo y el 4 de abril
Este pasado fin de semana no se jugó ningún partido en la Tercera División extremeña de fútbol sala. Las adversas condiciones climatológicas provocaron que la Federación Extremeña suspendiese toda la actividad prevista para el sábado pasado. Finalmente, la jornada 20 de este torneo fue aplazada al completo, incluyendo un partido fijado el domingo. La sucesión de borrascas ya afectó a esta liga el anterior fin de semana, en concreto con la suspensión del partido Arroyo Ferroluz-Cáceres Universidad, por los graves desperfectos producidos en el pabellón de Arroyo de la Luz. Este partido se recuperará el 25 de febrero.
En cuanto a la jornada aplazada, se determinó que se recuperará el 21 de marzo, ya que en esa fecha no hay liga por la disputa de la fase final de la Copa de Extremadura King Long. Para ese fin de semana se han fijado seis de los ocho enfrentamientos de la vigésima jornada: Torrecillas-Ciudad de Almendralejo, Castañar de Ibor-Fex Multiseguros Navalmoral, Cáceres Universidad-Burguillos del Cerro, Casar de Cáceres-Arroyo Ferroluz, Villagarcía-Badajoz GV Energía ACV y Granja-Alfar Salvatierra. Por otro lado, los partidos con equipos clasificados para la cita copera se jugarán en Semana Santa, cuando tampoco hay jornada de liga. Así, el 4 de abril están previstos los duelos: Buhersa Fyerpa Talayuela-Colegio San José y Bambatam Rena-Jarandilla.
La Tercera extremeña de fútbol sala volverá este próximo fin de semana con la disputa de la jornada 21. La celebración del Carnaval ha provocado el adelanto al viernes de cuatro partidos: Badajoz-Granja, Navalmoral-Cáceres, Salvatierra-Rena y Burguillos-Casar. El sábado y el domingo se completará la cita con el resto de enfrentamientos: Jarandilla-Torrecillas, San José-Villagarcía, Almendralejo-Castañar y Arroyo-Talayuela.
La clasificación presenta una gran igualdad en la parte alta. Está liderada por el Colegio José con un punto de ventaja sobre Torrecillas y Rena y con tres más que Jarandilla y Navalmoral.
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
- Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
- Alcántara y Cedillo desembalsan en nivel rojo, y La Serena roza un histórico 90%
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres