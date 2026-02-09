Almaraz, sede de la fase final de la Copa de Extremadura de fútbol sala

La localidad cacereña de Almaraz acogerá del 20 al 22 de marzo la fase final de la Copa de Extremadura King Long de fútbol sala en su modalidad masculina, según ha confirmado la Real Federación Extremeña de Fútbol. El torneo, que esta temporada cuenta con el patrocinio del fabricante asiático de autocares King Long, reunirá a ocho equipos procedentes de distintas categorías del fútbol sala regional y promete un intenso fin de semana de competición.

Los conjuntos clasificados para esta fase final son Grupos López Bolaños y Jerez Futsal, ambos de Segunda División B; Bambatán Rena, Jarandilla y Buhersa Fyerpa Talayuela, del grupo 23 de Tercera División; y Cristo de Serradilla, Don Bosco y Madroñera, representantes de la Primera División Extremeña. Todos ellos lograron su billete tras superar las fases previas disputadas a principios del mes de enero.

Tres intensos días de competición

La actividad arrancará en la tarde-noche del viernes 20 de marzo con la disputa de los cuartos de final. El sábado 21, ya en horario vespertino, se jugarán las semifinales, mientras que el domingo 22 por la mañana tendrá lugar la gran final, en la que se conocerá al campeón de una de las competiciones más atractivas del calendario autonómico.

Los emparejamientos de esta fase final se conocerán tras el sorteo que llevará a cabo la Real Federación Extremeña de Fútbol en los próximos días. Desde la federación se ha querido agradecer de forma expresa la colaboración del Ayuntamiento de Almaraz, que ha facilitado la organización del evento y la elección de la localidad como sede, reforzando así su apuesta por el deporte y, en especial, por el fútbol sala en Extremadura.

Quien defiende título es el Colegio San José, que se proclamó campeón de esta competición por primera vez el pasado mes de marzo tras sorprender al Grupo López Bolaños en una final que se decició en los penaltis.