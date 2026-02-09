El Cacereño aprende a reaccionar

El Cacereño se llevó el domingo un empate de Tajonar (2-2) ante el Osasuna Promesas, pero el foco en el vestuario verde no está tanto en el resultado como en el mensaje que dejó el partido. Julio Cobos lo resumió así: «Me quedo con la capacidad de reacción del equipo, porque ha sabido mirar hacia adelante y conseguir el empate», después de que el conjunto cacereño se viera por detrás en el 50 (2-1) e igualara en el 64 desde el punto de penalti.

No es una frase cualquiera si se mira el recorrido del curso. En lo que va de temporada, el Cacereño se ha visto por detrás en el marcador en 12 partidos y solo ha puntuado en 3: el 2-2 en Arenas (empató en el 74 tras ir perdiendo), el 2-2 en Unionistas (levantó dos veces un marcador adverso) y este 2-2 en Tajonar. En los otros 9 encuentros en los que fue a remolque (Arenteiro, Lugo, Ponferradina, Avilés, Castilla, Osasuna Promesas en la primera vuelta, Racing Ferrol, Zamora y Celta Fortuna), no tuvo esa capacidad de reacción y acabó perdiendo. Por eso este empate tras ir por detrás no es solo «un punto más»: es una reacción poco habitual en sus números de la temporada y un matiz importante para un equipo que sigue peleando por salir del descenso.

Una racha para sonar

La mejora, además, llega en un momento decisivo. El Cacereño encadena ya cinco semanas seguidas sumando (tres empates y dos victorias), una racha positiva que le ha permitido agarrarse a la pelea… aunque todavía sin salir del pozo. Los verdes son decimoséptimos con 24 puntos, los mismos que el Arenteiro (16º). La salvación la marca el Ourense (15º) con 25, a solo uno.

El problema es que empieza a aparecer un escenario incómodo: el temido ‘corte’ en la clasificación. Por encima, el Arenas (14º) ya tiene 30 puntos, los mismos que Avilés (13º), Unionistas (12º) y Ponferradina (11º). Y el Lugo (10º) se estira hasta los 33. Es decir, el Cacereño está a un punto de salir del descenso, sí, pero también ve cómo la zona media comienza a separarse. De ahí que cada detalle, como la «capacidad de reacción» a la que se aferra Cobos, se convierta en un elemento determinante para cambiar la dinámica de toda la temporada.

Las imágenes del Osasuna Promesas - Cacereño / Agencia LOF

Sumar por encima de todo

En esa línea se entiende también el otro mensaje del técnico: sumar cuando no se puede ganar. «Queríamos ganar; era muy importante sumar de tres, pero no ha podido ser… cuando no puedes ganar, es bueno sumar un punto», recordó, utilizando una expresión que es muy habitual en el técnico de Valdehornillos. En un equipo que ha pagado caro partidos que se le han escapado por pequeños desajustes, esa mentalidad de supervivencia puede ser la diferencia entre llegar con opciones a final de temporada o quedarse sin margen antes.

Además, Cobos abre una ventana al tramo final con una noticia que puede influir en esa capacidad de respuesta: más competencia y alternativas. Los últimos en llegar, Palacín y Kaptoum ya han debutado, al igual que Monerris (titular en domingo en Pamplona), Nico Conesa y Kensly Vázquez, los otros refuerzos invernales que ya han tenido minutos. El entrenador confía en que eleven el nivel general: “Nos van a aportar y vamos a tener más opciones para elegir”, aseguró, insistiendo en que la competencia diaria aprieta también a los que llevan desde el inicio. De los siete fichajes de este último mercado hay dos que aún no han jugado, el central José Alonso y el portero Álex Quevedo.

Un calendario muy exigente

El calendario inmediato no da tregua. Este sábado (14.00 horas), el Cacereño recibe en el Príncipe Felipe al Pontevedra, tercer clasificado, en una racha imponente: diez partidos seguidos sumando (seis victorias y cuatro empates), con 17 goles a favor y 5 en contra. Y febrero se cerrará para los verdes con un examen emocional y deportivo de primer nivel: el derbi del domingo 22 ante el Mérida en el Romano José Fouto.

El Cacereño está obligado a seguir puntuando, pero también a consolidar un rasgo que se le ha resistido durante el curso: reaccionar cuando el golpe les pone por detrás. Cobos ya ha puesto el énfasis. La clasificación, y el ‘corte’ que amenaza, no permiten demasiados avisos más.