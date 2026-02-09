Dos ciclistas del Pebetero son convocados por la selección sub-23

El equipo ciclista élite y sub-23 Extremadura Pebetero ha mostrado su satisfacción por la confirmación de una confirmación de convocatoria de alguna de las selecciones nacionales.

Y es que la escuadra extremeña sigue formando y aportando jóvenes talentos a la selección nacional sub-23. Si el año pasado, el hoy profesional en las filas del Polti VisitMalta, Adrián Benito fue un habitual de la selección española, sta temporada ya serán dos los corredores que debutarán con la Selección Española sub-23.

Pascual Orengo, seleccionador nacional Sub 23, ha convocado a Francisco Jesús Fernández y a José Ramón Jiménez, junto a Héctor Alvarez, Eñaut Urkaregi, Álvaro García, Marc Torres e Iván Loaisa para correr y disputar la quinta edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior el próximo lunes día 16, según ha informado el Pebetero en una nota de prensa.

Clásica de prestigio

Esta clásica ya se ha consolidado como una de las grandes pruebas del calendario mundial, muy peculiar y dura por sus tramos de ‘sterrato’.

Con salida y meta en Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, recorrerá en sus 169 kilómetros ‘el mar de olivos’ característico de la provincia de Jaén, donde parte importante de los mejores equipos y corredores del mundo se darán cita para hacerse con el ya prestigioso trofeo de la ‘aceituna de oro’ que se llevará el vencedor de la prueba.

Apoyo

El Extremadura Pebetero, aparte de por la empresa por la que lleva su nombre, está patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez.

El equipo extremeño ha mostrado su felicidad por la confirmación de la doble convocatoria, y ahora espera que los dos ciclistas hagan un buen papel en la cita.