Gabrielly y Arango, del Arroyo, entre las mejores de la jornada en la Superliga 2

La receptora del Extremadura Arroyo Sara Gabrielly ha sido la máxima anotadora de los tres grupos de Superliga Femenina 2 tras redondear la espléndida cifra de 32 puntos, mientras que su compañera Brenda Arango ha sido también de las más destacadas al ser la mejor bloqueadora de la categoría tras lograr ocho tantos en este apartado.

Ambas jugadoras lograron estas distinciones particulares en el partido en el que su equipo cayó derrotado ante el Voleibol Astillero de Cantabria por 1-3, el pasado sábado, en la pista auxiliar del Pabellón Multiusos de Cáceres, un resultado que volvió a evidenciar la complicada situación clasificatoria del conjunto extremeño.

Gabrielly repartió sus guarismos entre 27 puntos de ataque, con un sobresaliente 70 por ciento de eficacia, tres de bloqueo y dos de saque, mientras que Arango —que la jornada anterior ya fue la máxima bloqueadora de la categoría con diez acciones positivas— sumó a sus ocho puntos de bloqueo seis de ataque y uno de saque.

Abajo

Sin embargo, y pese al excelente rendimiento individual de ambas jugadoras, el Extremadura Arroyo continúa anclado en la zona baja de la clasificación de su grupo en Superliga Femenina 2, penalizado por la falta de regularidad y por no haber podido traducir en resultados colectivos las buenas actuaciones de algunas de sus principales referentes.

El equipo necesita sumar puntos con urgencia si quiere revertir una dinámica negativa que complica seriamente sus opciones de permanencia.

La próxima jornada, el conjunto extremeño afrontará un nuevo compromiso lejos de casa, en la cancha del Madrid Chamberí, en el Estadio Vallehermoso, el sábado 14 a partir de las 19.00 horas, en un encuentro que se presenta clave para intentar cambiar el rumbo de la temporada.