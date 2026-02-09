García Zurita y Jorge Hernández firman un doblete dorado histórico para el Atletismo Badajoz

El atletismo pacense vivió este fin de semana uno de esos momentos que quedan guardados en la memoria colectiva. El Campeonato de España Sub-23 en pista cubierta, disputado en Sabadell, se convirtió en el escenario de la confirmación definitiva del potencial del Maven–Club Atletismo Badajoz, que regresó a casa con un botín de dos títulos nacionales, un subcampeonato y el premio añadido de una mínima internacional.

La actuación más resonante llevó la firma de David García Zurita. El velocista se adueñó de la final de los 400 metros con una carrera impecable que paró el cronómetro en 46.12 segundos. El registro no solo le otorgó el oro, sino que además estableció un nuevo récord del campeonato y le abrió la puerta de las grandes citas mundiales. Una combinación de autoridad competitiva y trascendencia que sitúa su nombre entre los más destacados del panorama nacional.

A la fiesta se sumó Jorge Hernández, intratable en los 60 metros lisos. El pacense confirmó las buenas sensaciones que venía mostrando durante la temporada y culminó su participación con una victoria rotunda en la final, donde su 6.75 le permitió subir a lo más alto del podio y rubricar el dominio del club en la velocidad.

Plata para Armisen

El tercer metal llegó gracias a Arturo Armisen, que firmó una sobresaliente actuación en los 60 metros vallas. Su segunda posición, acompañada además de mejor marca personal con 7.97, premió la regularidad y el crecimiento de un atleta que compitió sin complejos ante especialistas de enorme nivel.

Más allá de los focos de las medallas, la expedición extremeña dejó otras notas positivas. Los pasos previos de García Zurita y Hernández para acceder a las rondas decisivas, así como el esfuerzo de Jonathan Cadena y Helio Marco en semifinales de 200 y 400 metros respectivamente, evidenciaron la profundidad de un grupo que compite de tú a tú con las mejores canteras del país.

Noticias relacionadas

El balance final refuerza la sensación de que el trabajo desarrollado en los últimos años empieza a traducirse en resultados de máximo relieve. Sabadell fue, en ese sentido, algo más que un campeonato: fue la constatación de que el CAB ya es protagonista del presente y, sobre todo, del futuro del atletismo español.