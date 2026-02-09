Jorge Veiga también gana en Sunderland y ya acaricia la Continental Cup

El escalador extremeño Jorge Veiga volvió a demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera al lograr una nueva victoria en la Continental Cup de escalada en hielo y drytooling, disputada en Sunderland (Inglaterra), un triunfo que le permite afianzarse como líder indiscutible del circuito continental, con 89 puntos sobre el segundo clasificado actual.

Veiga (20 años) ganó una prueba marcada por el alto nivel competitivo y la exigencia técnica de las vías, en la que participaron algunos de los mejores especialistas europeos de la disciplina. El hervasense firmó una actuación muy sólida tanto en las rondas clasificatorias como en la final, donde volvió a marcar diferencias gracias a su regularidad, potencia y precisión.

Esta victoria en suelo británico refuerza el liderato de Javier Veiga en la clasificación general de la Continental Cup, tras una temporada en la que está destacando por su constancia en el podio y su capacidad para rendir al máximo en escenarios muy distintos. El escalador se sitúa así en una posición privilegiada de cara a las próximas pruebas de la competición, que tendrá lugar en Oulu (Finlandia) después de participar en la Copa del Mundo en EEUU y Canadá.

Referencia española y extremeña

La escalada en hielo y el drytooling, disciplinas que combinan fuerza física, técnica y estrategia, cuentan cada vez con mayor presencia española en competiciones internacionales, y el rendimiento de Veiga supone un nuevo hito para el deporte extremeño en el ámbito de la montaña y la competición de élite.

Veiga confirma su condición de referencia continental y continúa dando pasos firmes hacia los grandes objetivos de la temporada, con el liderato del circuito como aval de su excelente estado de forma. Este no es un caso aislado. La selección española de escalada en hielo y drytooling cuenta actualmente con fuerte presencia de deportistas extremeños, que se han consolidado como referentes nacionales en esta especialidad.

En las últimas convocatorias, los extremeños han copado buena parte de las plazas del combinado nacional, siendo protagonistas habituales en finales y puestos destacados del circuito continental. Ello sitúa a Extremadura como foco emergente de la escalada en hielo en España.