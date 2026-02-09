El Mérida, entre los mejores por primera vez en la temporada

La igualdad es tan reinante en el Grupo 1 de Primera Federación que el Mérida llegó a la vigésimo segunda jornada en la octava posición, siendo, entre los ocho primeros clasificados, el único que consiguió la victoria. Los resultados de los demás fueron seis empates y una derrota.

La circunstancia de que el encuentro entre los emeritenses y el Zamora fuera el penúltimo de la jornada sirvió para que los romanos supieran, antes del inicio, que si ganaban acabarían en el quinto puesto.

El equipo de Fran Beltrán realizó un gran encuentro, con una segunda parte excelsa, y los tres puntos no volaron del Romano, por lo que terminó, por primera vez en la temporada, en puestos de promoción de ascenso.

Situado en la quinta posición, el Mérida tiene un punto menos que el Bilbao Athletic y cuatro menos que el Pontevedra. Con respecto a sus perseguidores, está un punto por encima de Zamora, Racing de Ferrol y Real Madrid Castilla, mientras que Barakaldo y Lugo se sitúan a dos puntos. Es decir, en tres puntos de distancia hay un ramillete de siete equipos, entre el cuarto clasificado y el décimo.

Felicidad de Beltrán

El entrenador emeritense declaraba tras la victoria del domingo que había vivido un “ambiente increíble, afición y jugadores de diez”. Entendía que la “victoria era importante a nivel clasificatorio”, pero también recordaba que fue “una pena no haber empatado el goalaverage, creo que tuvimos oportunidades para ello. Creo que el equipo hizo un partido muy completo, empujado permanentemente por la afición”. Cabe recordar que, en el partido de la primera vuelta, la victoria del Zamora fue por 3-0.

Destacó el preparador que su equipo firmó “una gran segunda parte, de mucho mérito, de marcar y seguir presionando. Los cambios aportaron mucho, le dieron energía al equipo”.

En ese aporte desde el banquillo destacó el de Sofiane, que tardó 13 minutos en ver portería. La elección de Beltrán fue poner de titular a Hallsson y sustituirlo a la hora de encuentro por el propio ariete francés: “tengo dos delanteros que me parecen buenísimos y que son un tremendo incordio para cualquier central. Tienen esa capacidad para pegarse y pelear y también para desmarcarse al espacio”.

Desgaste

Hallsson “ha ido desgastando al rival y haciendo que el campo fuera inclinándose”, mientras que Sofiane “ha sido la explosividad y la frescura. La primera vez que cae fuera provoca el saque de banda del primer gol y, en la segunda, por el otro perfil, provoca una falta peligrosa. Han tenido un rendimiento excelente los dos”.

Aun reconociendo el buen momento de su conjunto, Beltrán advertía que “el equipo va creciendo, pero tenemos que ser conscientes de lo que es esta competición”. El técnico avisó de que el partido del sábado será “muy distinto, en una superficie que tampoco va a estar igual y con una propuesta del Ourense que no tiene nada que ver con la del Zamora”, añadiendo que “como te relajes o te mires al espejo para ver que eres muy guapo, la semana que viene estamos todos jodidos”.

Tras la zozobra del mercado invernal, el entrenador considera que “estamos en un buen momento, en el que tenemos que construir cosas nuevas”, recordando la salida de Álvaro, “un jugador importantísimo”, y la llegada de futbolistas que “se tienen que adaptar, aunque de momento la entrada en el equipo ha sido muy buena. Este es el camino”.

Una vez tocado el playoff, Beltrán no cambia el discurso: “el objetivo es ser ultracompetitivos en cada partido, tanto en casa como fuera. A partir de ahí, la competición… entiendo que este playoff va a ser caro”.

La fiesta del Romano del pasado domingo solo tuvo el borrón de los tres sancionados por quinta amarilla que no estarán el sábado (16.15 horas) en Ourense: Sofiane, Martín Solar y Javi Lancho. Tampoco estarán los lesionados, que fueron las únicas bajas en la última jornada, Carlos Doncel y Jacobo Martí.