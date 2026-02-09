Paula Josemaría y compañía alzan el telón en Riad

La nueva temporada del circuito Premier Padel ha levantado el telón en Riad, la capital de Arabia Saudí, y lo ha hecho nuevamente con una presencia extremeña de peso, diversa y cargada de expectativas. Desde aspirantes al número uno hasta parejas que buscan consolidarse o reinventarse, el pádel extremeño vuelve a situarse en la élite mundial con nombres propios. Destaca por encima de todos el de Paula Josemaría, aunque a la moralejana, que saben bien lo que es vivir durante muchas semanas en lo más algo del ranking mundial, la vuelven a acompañar Lorena Rufo, José Antonio García Diestro, Teo Zapata y Antonio Fernández. Mientras, Pablo Cardona, uno de los grandes talentos emergentes, tendrá que esperar para reaparecer.

Paula Josemaría, nueva etapa

Paula Josemaría inicia 2026 como número 3 del ranking mundial, pero con un cambio trascendental: estrena pareja junto a Beatriz González, una de las jugadoras más determinantes del circuito. La dupla parte como cabeza de serie número 2 en Riad, solo por detrás de Gemma Triay y Delfina Brea, y está llamada a pelear por títulos desde el primer torneo.

La jugadora moralejana afronta el reto con la madurez que le han dado varias temporadas en la cima. Tras cerrar una etapa muy exitosa junto a Ari Sánchez (44 títulos han ganado juntas), la incógnita ahora es comprobar qué techo puede alcanzar una pareja que combina potencia, agresividad y carácter competitivo. En el debut en Riad, Josemaría y González parten directamente en segunda ronda, un privilegio reservado a las grandes favoritas. Se enfrentarán a Noa Cánovas y María Eulalia Rodríguez.

El estreno no será sencillo, pero el mensaje es claro: Paula vuelve a ser una de las referencias del pádel mundial femenino y su nombre vuelve a estar subrayado en rojo en todas las quinielas.

Lorena Rufo. / RRSS

Lorena Rufo, continuidad y crecimiento

Muy distinto es el escenario para Lorena Rufo, que continúa su proceso de consolidación en el circuito. La cacereña es número 26 del ranking y mantiene su sociedad con Jessica Castelló (23), con quien empezó a competir en mayo de la pasada temporada.

La continuidad es, en este caso, la gran apuesta. Rufo y Castelló ya se conocen, han superado momentos complicados juntas y llegan a Riad con la intención de dar un paso más en regularidad y resultados, aunque su estreno no les ha ido del todo bien, ya que en primera ronda han perdido 3-6 y 1-6 ante Marta Ortega y Martina Calvo, la dupla número 6 del torneo.

Para Rufo, 2026 debe ser el año de la confirmación definitiva: no solo asentarse en los cuadros finales, sino avanzar hasta las rondas importantes y demostrar que Extremadura también tiene presente y futuro en el pádel femenino más allá de la gran estrella ya consagrada.

José Antonio García Diestro. / RRSS

García Diestro, resistencia y oficio

Si hay un nombre que simboliza la resiliencia en el pádel extremeño es el de José Antonio García Diestro. El jugador de Badajoz arranca la temporada como número 33 del mundo, formando pareja con Andrés Fernández Lancha, con quienes es la dupla 18 del torneo.

No es una pareja nueva para el extremeño. Ambos ya compitieron juntos en el P1 de Madrid 2024, donde firmaron una actuación memorable alcanzando los cuartos de final en una situación límite. Entonces, Diestro tuvo que rehacerse sobre la marcha tras la lesión de su compañero habitual y apostó por un jugador sin apenas puntos, pero con talento y hambre.

En Riad, Diestro y Fernández Lancha han debutado en primera ronda con victoria 6-2 y 6-3 ante Aris Patiniotis y Agustín Torre y su rivales en la siguiente ronda serán Edu Alonso y Juan Tello (pareja número 9).

Teo Zapata. / RRSS

Teo Zapata, consolidado en el cuadro

Teo Zapata vuelve a presentarse como uno de los valores fijos del pádel extremeño en el circuito mundial. El jugador emeritense compite en Riad junto a Francisco Cabeza, en una pareja que busca estabilidad y resultados en un cuadro masculino durísimo, aunque su de momento no han tenido fortuna: en primera ronda han cedido 6-4 y 6-2 ante Manuel Castaño e Ínigo Jofre.

Zapata es ya un habitual de los cuadros finales del Premier Padel, un jugador respetado por su solidez y su capacidad para adaptarse a distintos compañeros.

Antonio Fernández. / RRSS

Antonio Fernández, esperando la gran oportunidad

También está en Riad Antonio Fernández, que forma pareja con José Luis González. Para ambos, el torneo supone una oportunidad de ganar visibilidad y puntos en el inicio de temporada, donde las sensaciones suelen marcar el rumbo de los meses siguientes. Y, de momento, el inicio del pacense (número 62 del ranking mundial) y el Sevilla (el 60) no ha sido bueno, ya que en primera ronda han cedido ante Javier Martínez y Ramiro Valenzuela (2-6, 6-3 y 6-2), una dupla que llegaba desde la fase previa.

Pablo Cardona. / RRSS

Pablo Cardona, el talento que tendrá que esperar

La nota amarga para el pádel extremeño la pone Pablo Cardona. El emeritense, uno de los jugadores con mayor proyección del circuito, no estará en Riad y tampoco en el arranque de la temporada. Una lesión le obligó a cerrar 2025 de forma prematura y su regreso se aplaza hasta estar al cien por cien.

Cardona, que llegó a ser número 17 del mundo y firmó una primera parte de 2025 espectacular (incluida una final y varias victorias ante las mejores parejas), ha optado por la prudencia. “El objetivo es claro: regresar al cien por cien”, explicó recientemente. Su ausencia no eclipsa, sin embargo, el impacto que ya ha tenido en el circuito ni la certeza de que 2026 debe ser su año de regreso definitivo.