El Cáceres paladea el triunfo de prestigio en Sevilla y piensa en el Jaén

Tras el triunfo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en Sevilla ante el Caja 87 de Adriá Alonso (88-92), el entrenador extremeño, Jacinto Carbajal, valoró con connotaciones positivas la victoria de su equipo y el momento que atraviesa la plantilla. En su análisis, destacó el carácter competitivo del grupo y apeló a la importancia de mantener la regularidad hasta el final de la temporada.

Carbajal subrayó que «cada victoria que conseguimos es fruto de mucho trabajo, creemos en nuestro estilo y en la identidad que estamos construyendo, pero sabemos que aún queda camino por recorrer para lograr los objetivos que nos hemos marcado», ha apuntado el técnico en declaraciones a Canal Extremadura TV.

El técnico incidió en que el verdadero éxito no está solo en el resultado, sino en que el equipo «compite hasta el último segundo, mantiene la concentración y demuestra una mentalidad ganadora en momentos clave».

En el mejor momento

Y es que el Cáceres Patrimonio firmó en el pabellón San Pablo una victoria vibranteante el Insolac Caja 87, sin duda una de las plazas más complicadas del calendario, para sumar cuatro triunfos consecutivos en la Segunda FEB, que es la mejor racha de cualquier equipo en el grupo.

El conjunto extremeño impuso su ritmo desde el inicio y logró controlar el partido en casi todos los parciales, aunque los sevillanos llegaron a empatar la contienda en el último cuarto antes de que los verdinegros sellaran el triunfo en los instantes finales.

Hacia arriba

Cáceres sigue acercándose a ‘playoff’. La racha de triunfos y el nivel competitivo mostrado convierten al equipo de Carbajal en uno de los conjuntos más en forma del grupo Oeste, y no solamente en resultados, sino en el propio juego.

Este contexto de resultados representa un punto de inflexión respecto a fases anteriores de la temporada, en el que talón de Aquiles estaba en casa. Ahora, el equipo es solvente dentro y fuera del Multiusos. Ahora, con una combinación de solidez defensiva, claridad en ataque y confianza colectiva, el Cáceres aspira a consolidar su candidatura para pelear por el ascenso o, como mínimo, afianzarse en los puestos altos. El sábado (20.00 horas), el colista, el Jaén visita el recinto verdinegro.