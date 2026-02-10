El CD Villanovense Femenino y el Sport Extremadura sellan un acuerdo de futuro

El CD Femenino Villanovense y el Sport Extremadura han firmado esta semana un acuerdo de colaboración que tiene el objetivo de reforzar la formación de jugadoras y favorecer su progresión deportiva hacia categorías superiores dentro del fútbol femenino.

Según han señalado ambas entidades, el convenio permitirá establecer una línea de trabajo conjunta centrada en el desarrollo deportivo, el intercambio de metodologías y la formación de jugadoras y cuerpos técnicos con el objetivo de consolidar la cantera del club villanovense y mejorar su estructura deportiva. En este sentido, el presidente del conjunto serón, Ángel Rubio, señaló que el acuerdo supone un paso adelante para el proyecto deportivo de la entidad, al facilitar nuevas herramientas formativas y oportunidades para las futbolistas, con la formación como eje principal del modelo.

Por su parte, el presidente del Sport Extremadura, Fernando Pons, destacó la coincidencia entre ambos clubes en la forma de entender el fútbol femenino y el compromiso compartido por impulsar el desarrollo deportivo y personal de las jugadoras de ambas entidades.

Asimismo, la alianza de estos dos clubes extremeños contempla la realización de actividades conjuntas entre entrenadores y cuerpos técnicos, así como iniciativas destinadas a mejorar el nivel competitivo y favorecer la continuidad de las jugadoras en el deporte.