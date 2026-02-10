El Kazajoz mantiene el pulso internacional con otro podio de Pablo Rodríguez

El proyecto de XCO del Kazajoz continúa recogiendo frutos en este arranque de temporada. La formación pacense sumó el pasado fin de semana un nuevo resultado de prestigio en el calendario internacional gracias al tercer puesto logrado por Pablo Rodríguez en la Super Cup de La Nucía, que refrenda así su excelente momento de forma.

La escuadra apenas ha necesitado dos comparecencias para igualar buena parte de los registros del curso anterior. A estas alturas ya figuran en su balance dos triunfos UCI y tres presencias en el podio, una carta de presentación que evidencia el crecimiento deportivo de la estructura.

En categoría Júnior, Rodríguez se ha convertido en el referente. Tras estrenarse con victoria días atrás, volvió a medirse a un pelotón con amplia representación extranjera para confirmar su regularidad entre los mejores.

También dejó señales positivas el debut de Mónica Estrada en su nueva etapa en la división Élite/Sub-23. La corredora riojana, de 18 años, partía atrasada en la parrilla, pero protagonizó una remontada notable que le permitió avanzar más de veinte posiciones, acabar entre las 25 primeras de la general y situarse entre las diez mejores de su grupo de edad.

El siguiente examen será de máxima exigencia. El equipo acudirá casi al completo a los Internacionales de Chelva, prueba Hors Class y referencia del calendario peninsular.