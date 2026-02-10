Ciclismo | Super Cup de La Nucía
El Kazajoz mantiene el pulso internacional con otro podio de Pablo Rodríguez
En la Super Cup de La Nucía, el ciclista junior volvió a subir al cajón en una prueba UCI y confirmó el salto competitivo de la estructura pacense, mientras Mónica Estrada firmó un estreno prometedor en Sub-23 antes de la gran cita de Chelva
Redacción
El proyecto de XCO del Kazajoz continúa recogiendo frutos en este arranque de temporada. La formación pacense sumó el pasado fin de semana un nuevo resultado de prestigio en el calendario internacional gracias al tercer puesto logrado por Pablo Rodríguez en la Super Cup de La Nucía, que refrenda así su excelente momento de forma.
La escuadra apenas ha necesitado dos comparecencias para igualar buena parte de los registros del curso anterior. A estas alturas ya figuran en su balance dos triunfos UCI y tres presencias en el podio, una carta de presentación que evidencia el crecimiento deportivo de la estructura.
En categoría Júnior, Rodríguez se ha convertido en el referente. Tras estrenarse con victoria días atrás, volvió a medirse a un pelotón con amplia representación extranjera para confirmar su regularidad entre los mejores.
También dejó señales positivas el debut de Mónica Estrada en su nueva etapa en la división Élite/Sub-23. La corredora riojana, de 18 años, partía atrasada en la parrilla, pero protagonizó una remontada notable que le permitió avanzar más de veinte posiciones, acabar entre las 25 primeras de la general y situarse entre las diez mejores de su grupo de edad.
El siguiente examen será de máxima exigencia. El equipo acudirá casi al completo a los Internacionales de Chelva, prueba Hors Class y referencia del calendario peninsular.
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por cuarta vez en su historia
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril