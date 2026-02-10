Fútbol sala
La Liga Interministerial de Cáceres, un año más de diversión
Siete equipos disputan una competición que tiene ya una vigencia de más de cuatro décadas
La Liga Interministerial de Cáceres de fútbol sala vuelve a rodar una temporada más fiel a su esencia: deporte, convivencia y compañerismo entre trabajadores de distintas administraciones públicas más algunos ‘fichajes’ de fuera del funcionariado. Una competición con más de cuatro décadas de historia que, lejos de perder vigencia, sigue siendo un punto de encuentro social y deportivo muy clásico, pese a que ahora no haya la participación del pasado.
En la edición de este año son siete los equipos que toman parte en el campeonato, representando a distintos ámbitos del servicio público. Están ya en el inicio de la segunda vuelta.
Los equipos
Policía Local, Hospital San Pedro A, Hospital San Pedro B, Educación, Guardia Civil, Guardia Civil Cuatro Lugares y Seguridad Social conforman el cartel de una liga que destaca tanto por la diversidad de sus participantes como por el buen ambiente que se respira jornada tras jornada en escenarios como las pistas de la Ciudad Deportiva.
Muchos de sus jugadores repiten año tras año, convirtiendo cada temporada en una mezcla de rivalidad deportiva y reencuentros entre compañeros que comparten algo más que un balón. Hay nombres ilustres como el exfutbolista y ahora entrenador Raimundo Rosa, ‘Rai’, que ahora triunfa con el Coria, y que juega en el equipo de Educación.
