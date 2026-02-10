La portera Delia ensalza el trabajo coral del Cacereño Femenino ante el Europa

La portera titular del Cacereño Femenino en el último choque liguero, Delia Baz, valoró muy positivamente el rendimiento colectivo del equipo en el partido del pasado fin de semana en Pinilla ante el Europa (2-0), destacando la madurez mostrada durante el encuentro y la solidez defensiva de las verdes. «Creo que nos necesitábamos. Hemos salido muy bien, hemos ganado las primeras y segundas jugadas y hemos tenido tranquilidad en los momentos en los que hacía realmente falta», explicó la joven cancerbera local.

Baz subrayó la capacidad del grupo para adaptarse al desarrollo del juego sin perder el orden. «El equipo ha sabido sufrir y adaptarse para que el partido no se nos fuera. Mantener la portería a cero también es importante y esta vez no nos vinimos muy atrás como en otras ocasiones», señaló, satisfecha por el trabajo realizado.

En el plano individual, la guardameta, que volvió a la rotación tras la lesión de Tati, reconoció haberse sentido cómoda desde el inicio del choque, lo cual fue clave en su actuación. «Jugando con las compañeras que tengo delante te sientes muy acompañada. Con la defensa que tenemos es muy fácil jugar, te da muchísima seguridad y no dudas de ninguna», afirmó la futbolista verde.

Jordán, el equipo y la afición

En segundo plano, el entrenador de porteras, Manolo Jordán, de nuevo asumiendo el mando en lugar del sancionado Ernesto Sánchez, quiso poner en valor tanto el apoyo de la afición como el compromiso de sus jugadoras. «La gente se ha volcado y eso se ha notado. El equipo aprieta, se vacía y hace lo que se le pide, y esa presión alta nos está dando muchas más opciones», apuntó.

Jordán insistió en que el camino es el correcto, aunque sin caer en la relajación. «Estamos en el buen camino, pero no hemos hecho nada todavía. Hay que seguir apretando», concluyó.

Mientras tanto, el equipo verde sigue con la mente puesta en el objetivo, que en estos momentos es el partido del próximo fin de semana en casa del Tenerife B, donde se espera seguir puntuando.