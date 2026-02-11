Álvaro Martín, agasajado por los Reyes de España

El extremeño Álvaro Martín reconoció este miércoles, tras recoger uno de los Premios Nacionales del Deporte en Madrid de manos de los Reyes, que «hubo dudas» a la hora de poner fin a su carrera deportiva tras cerrar los Juegos Olímpicos de París con dos medallas —bronce en los 20 kilómetros marcha y oro en el relevo mixto junto a María Pérez—, pero insistió en que la decisión de retirarse estaba tomada de antemano, «independientemente de lo que pasase», porque quería cambiar su «vida» y porque su «futuro» estaba ya en la abogacía.

«Difícil no (el tener que retirarse), porque yo casi que tomé la decisión antes, sabía que independientemente de lo que pasase en los Juegos de París, mi futuro iba a ser la abogacía como es a día de hoy. Es verdad que ganas el oro y sabes a lo que vas a renunciar, pero había tomado ya esa decisión, independientemente de lo que pasase», expresó Martín ante los medios tras recoger uno de los Premios Nacionales del Deporte.

El marchador de Llerena recalcó que tenía claro que se cerraba su etapa como deportista para abrir otra completamente distinta: «Tenía claro que se acababa entonces mi carrera deportiva, pero que era para comenzar mi carrera como abogado». En esa misma línea, admitió el componente emocional y el debate que vivió en torno a la decisión: «Hubo dudas, no voy a negarlo, y hubo gente que también me presionó para que continuase, pero tenía claro que ya quería cambiar mi vida», aseveró. Y remató con un mensaje rotundo sobre su convencimiento: «Ya he superado una etapa, de la que a día de hoy no me arrepiento».

También quiso matizar el alcance de su retirada, explicando que no se desvincula del deporte como práctica y como entorno, sino solo de la alta competición: «Aclaró que sólo ha ‘abandonado profesionalmente’ el deporte. ‘No se puede dejar, yo lo practico como en otras «cosillas» en las que estoy metido y relacionadas con el deporte’», apuntó.

La formación como «consuelo»

Otra de las ideas centrales del mensaje del campeón olímpico fue la importancia de prepararse para el «día después». «Además, recalcó que siempre supo ‘desde pequeñito’ que hay que tener una formación porque el deporte tarde o temprano se acaba. ‘No sabemos si a largo o a corto plazo, pero saber cuándo dejar el deporte y a qué me quería dedicar es uno de las mayores consuelos a la hora de acostarme todas las noches mientras entrenaba. Saber que si se acababa el deporte, sabía lo que quería hacer en el día después’», subrayó.

Martín recogió el Premio Rey Felipe al mejor deportista masculino de 2024, un reconocimiento que definió como «muy especial»: «Es la mayor distinción deportiva que te pueden dar, así que muy orgulloso, más que nada porque creo que es el último que ya voy a recoger por mi carrera deportiva», confesó.

Foto de familia de los premiados. / Prensa CSD

El atleta, que también recordó su condición de doble campeón del mundo en 2023, rememoró además una anécdota con la reina Letizia tras su bronce olímpico: «El doble campeón del mundo en 2023 rememoró una anécdota con SM la Reina Letizia tras su bronce en los 20 kilómetros. ‘Yo sabía que María había ganado la medalla de plata y fue a saludar a mi amiga, pero no sabía que estaba la Reina en ese momento. Por protocolo, primero se saluda a la Reina y luego al resto de personas, pues no la vi, que estaba justo encima, y me lancé a abrazar a mi amiga María, pero bueno, se la he tomado como una anécdota graciosa… aunque evidentemente yo le pedí disculpas’», señaló.

Premio a la UEx

Las declaraciones de Martín se produjeron en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte, celebrada en el palacio de El Pardo y presidida por los Reyes. En el acto, se distinguió a los mejores deportistas de 2023 y 2024, con nombres como los futbolistas Aitana Bonmatí y Rodrigo Hernández. En la relación de reconocimientos, además, destaca el apunte regional: la Universidad de Extremadura figura entre las instituciones premiadas en la ceremonia.