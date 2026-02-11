Cáceres Patrimonio: del desastre a la ilusión sin límites

10 de diciembre de 2025, décima jornada de la Segunda FEB (grupo Oeste). Final del tercer cuarto entre el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Clavijo y un marcador de 42-68 que tenía mucha pinta de soga al cuello apretándose para los locales, que hicieron un ejercicio de maquillaje en los últimos diez minutos para terminar 67-78. Tres días después tocaba visitar al líder, el Coto Córdoba, y empezaba a oler a final de ciclo, particularmente para el entrenador Jacinto Carbajal, que recibió una última oportunidad pese a tener cada vez menos apoyos dentro del club.

Y sin embargo... El Cáceres ganó en Córdoba con un juego arrollador (62-87) para iniciar una serie de cinco victorias en siete jornadas que le ha cambiado la cara a la temporada. De ser un equipo acomplejado y muy poco fiable, sobre todo en el Multiusos —donde concluyó la primera vuelta virgen de triunfos— a convertirse en la escuadra más en forma de la liga.

Un denominador común ante Coto Córdoba, Valle de Egüés, Cultural Leonesa, Clínica Ponferrada y Caja 87 —superar en este lapso a Valladolid y Toledo hubiese sido firmar la perfección— es que en todos los encuentros el Cáceres llegó a dominar de más de 15 puntos de diferencia en algún momento.

¿Qué ha cambiado?

Es la gran pregunta, más allá del lugar común de que los buenos resultados hacen aumentar la confianza y viceversa. Sí que hay una variación sustancial basada en datos. El equipo sobre todo parece haber mejorado su acierto ofensivo, con un juego más alegre, de posesiones más cortas, y también con más canastas fáciles tras robo. En esta racha actual de cuatro triunfos seguidos ha anotado una estratosférica media de 94,7 puntos (99+102+86+92).

Matteo Strikker busca un compañero al que pasar el balón. / CARLOS GIL

La totalidad de los jugadores han terminado de adaptarse en sus roles, que no estaban del todo claros al principio de la temporada. El crecimiento de algunos de ellos, con Matteo Strikker como caso más significativo, está resultando más que evidente (10,2 puntos, 5,7 rebotes y 2 asistencias en 27:34, con un notable 42% de acierto en triples).

La mayor sorpresa está siendo Luis García, que ha trascendido del teórico papel de cuarto pívot a ser el primer reserva de los interiores, lo que en principio era un DJ Foreman que salió del equipo sin que nadie le eche de menos.

Y es llamativo que todo esto se haya producido cuando la rotación se ha hecho más pequeña. Carbajal alineó a diez hombres el pasado domingo en Sevilla, pero Juan Santos solo estuvo en pista 4:45 y Patrick Lima, 11:48. Lance Amir Paul, sobre todo cuando consigue domar su tendencia al individualismo, ha supuesto un revulsivo para el juego exterior saliendo desde el banquillo. Y, aunque se ha tratado de rebajar la expectativa, también se confía en que la última incorporación, el pívot Pearse Uniacke, encaje bien en el ecosistema verdinegro. Su debut en Sevilla (9 puntos en 13:21) estuvo por encima de lo esperado.

En suma, el Cáceres es ya algo más que Wildens Leveque, del que había una total dependencia durante los primeros meses de competición. Continúa siendo una fuerza de la naturaleza muy difícil de contener si se le hace llegar el balón cerca del aro, pero las defensas rivales tienen más focos de preocupación.

Los tiradores se aprovechan de los espacios que genera el norteamericano: solo Ponferrada (161) y Biele (159) han metido más triples que el conjunto cacereño, que con 157 acredita con diferencia el mejor porcentaje de aciertos (37%). Aparte de Strikker, también están luciendo en este apartado Paul (11 de 18, un 61,1%) —cuando la pasada temporada estaba en un 29,5% en Gijón, en Tercera FEB—, Álvaro Palazuelos (41 de 93, 44%) y Alex Mazaira (42 de 108, 38,8%).

Erikas Kalinicenko, la pasada temporada. / Carlos Gil

El (no) mercado

Por si fuera poco, Leveque ha mostrado una enorme fidelidad al Multiusos, descartando desde el inicio escuchar cualquier ‘canto de sirena’ de superior categoría y mostrando de forma explícita su intención de terminar la temporada en el mismo lugar donde la empezó. Siempre puede haber alguna sorpresa hasta el 28 de febrero, cuando acaba el plazo para inscribir jugadores en una liga donde se le ha seguido con mucha atención.

Paul y Uniacke, a los que el club puede cortar precisamente con esa fecha como límite, van bien encaminados a continuar, así es que la única alteración probable en la plantilla es la incorporación efectiva de Erikas Kalinicenko, lesionado de gravedad hace casi un año y que ya entrena de forma individual. Las últimas informaciones señalan mediados de marzo para su posible reaparición. Será la undécima pieza de un vestuario que ahora se ve capaz de todo.