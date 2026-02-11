La IV Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina 2026 comenzará el 6 de marzo

La Vuelta Ciclista a Extremadura femenina 2026 comenzará el 6 de marzo, en Herrera del Duque, y finalizará en Jaraíz de la Vera el día 8, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Más de un centenar de ciclistas, de quince equipos, participarán en esta prueba internacional. Este año, la organización de esta prueba deportiva ha decidido separar en el calendario la prueba femenina y la masculina de la Vuelta Ciclista a Extremadura para generar un doble impacto mediático y ofrecer a cada competición su propio protagonismo. La prueba masculina, tendrá lugar del 12 al 14 de junio.

Así lo explicaba la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, en Mérida, durante la presentación de esta prueba deportiva femenina en la que se recorrerán 290 kilómetros y que pasará por 22 localidades extremeñas. La Vuelta Femenina afronta en 2026 su cuarta edición «plenamente consolidada como una prueba de referencia en el calendario internacional» y se celebrará coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, como ya ocurriera en la edición de 2025, «reforzando la apuesta de la Junta de Extremadura por la igualdad en el deporte y por impulsar de forma decidida el deporte femenino en la región», tal como refería la consejera en funciones.

Evento transversal

«La Vuelta Ciclista a Extremadura 2026 vuelve a ser mucho más que una competición deportiva para convertirse en una herramienta de promoción, de cohesión territorial y de desarrollo regional que sitúa a Extremadura en el mapa del ciclismo profesional y del turismo de calidad», declaraba Bazaga, quien, además, destacaba que esta competición «vuelve a concebirse como un evento transversal, que une deporte, turismo y cultura», ya que, a través de la iniciativa ‘La Cultura está de Vuelta’, se han programado actuaciones musicales paralelas que contribuirán a dinamizar el territorio.

Victoria Bazaga puso en valor que la Vuelta Ciclista a Extremadura femenina 2026 se organiza gracias a la colaboración público-privada y, en este sentido, hizo hincapié en la colaboración de la Diputación Provincial de Badajoz, la Diputación Provincial de Cáceres y de patrocinadores privados como Caja Rural de Extremadura y Transfrigo Moyano, además de colaboradores como Iveco y la empresa Verde y Sostenible.

Federación de ciclismo

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, manifestaba que «podemos presumir de proyecto de Vuelta a nivel nacional», señalando que en Extremadura este proyecto de Vuelta que nace desde la base, valorando igualmente la colaboración institucional, resaltando que «este deporte necesita de todas las sinergias, de las personas, de las instituciones públicas y de las empresas privadas», calificando la Vuelta como «el mejor vehículo para enseñar esta región y todas nuestras capacidades», subrayando que «contaremos con los mejores equipos de mundo”, puesto que, de los 15 equipos participantes, diez también tomarán la salida en el Tour de Francia 2026.

La vuelta femenina

La competición femenina está prevista entre el 6 y el 8 de marzo y será una cita de carácter internacional en la que participarán 105 ciclistas. El recorrido discurrirá por las provincias de Cáceres y Badajoz, comenzando el viernes 6 de marzo en una etapa con salida y llegada en Herrera del Duque con una contrarreloj individual con paso por el entorno de la Playa de Peloche, a orillas del embalse de García Sola. Será un recorrido urbano de 18’4 kilómetros.

La segunda etapa será el sábado 7 de marzo, con salida en Pueblo Nuevo del Guadiana y meta en Fuente del Maestre, tendrá 132’8 kilómetros que discurren por las comarcas de Vegas Bajas, Lácara y Tierra de Barros, con un desnivel acumulado de 1.181 metros positivos, siendo una jornada llana propicia para altas velocidades y final con previsible sprint.

La competición concluirá el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una etapa de montaña que discurrirá entre Jerte y Jaraíz de la Vera. Será la tercera y última etapa con protagonismo para el Valle del Jerte y 139’4 kilómetros y 2.550 metros de desnivel positivo. Un recorrido de alta montaña que incluirá cuatro premios de esta modalidad y unió de sprint especial, por lo que se convertirá en escenario decisivo para la clasificación general.