Kensly Vázquez, energía caribeña para el Cacereño

Nació en Puerto Príncipe (Haití) el 8 de febrero de 2003, pero su acento futbolístico se moldeó en Jerez de la Frontera. Kensly Vázquez llegó a España con apenas dos años y a los ocho ya corría detrás de un balón en un equipo de barrio. Con doce dio el salto al Cádiz, donde se formó hasta los 21. Después emprendió un recorrido poco habitual: Águilas, Bergantiños y Ourense antes de recalar este invierno en el Cacereño.

Su carrera le llevó del sur al norte antes de aterrizar en Cáceres, un destino que también tiene algo de regreso a casa por la cercanía con Andalucía. «Aquí es más fácil que cuando estaba en Ourense, y también para mí es más sencillo acercarme a Jerez cuando libro. Eso fue una motivación para venir», reconoce el jugador, que pronto será padre.

El club verde lo incorporó en el mercado invernal para reforzar el ataque. Desde su llegada ha sido titular en tres ocasiones (Arenas, Ourense y Barakaldo), siempre que ha sido posible y siempre alrededor de una hora sobre el césped. No ha marcado, pero sí ha dejado huella: presión constante, desmarques, pelea y dos tarjetas amarillas que le impidieron estar el pasado domingo en Pamplona. «Soy así. Si puedo marcar goles o dar asistencias lo haré, pero si tengo que salir diez minutos para cortar una contra y ayudar al equipo, también lo hago».

Intensidad innegociable

La intensidad es su carta de presentación. «El primer partido llevaba pocos días entrenando y cuesta un poco más, pero a partir de ahí la confianza es máxima». Cobos habló con él desde el primer entrenamiento y eso lo notó. En un equipo que cuando llegó ocupaba el último puesto y acumulaba muchas dudas, su energía ha coincidido con una reacción competitiva. «Cuando llegué la sensación era diferente. Había cambios, llevaban tiempo sin ganar en casa. Pero cuando ganamos el primero y luego fuera en Ourense (su anterior hogar), todo cambió».

Kensly percibe un vestuario unido. «Se habla para ganar. Todos nos apoyamos. Va por dinámicas: cuando no salen las cosas cuesta, pero cuando empiezan a salir, todo cambia». El Cacereño encara ahora un tramo decisivo con la permanencia a tiro. «Para mí, las opciones de salvarnos son todas. Solo estamos a un punto, no lo veo ninguna locura. Hay que sacar los partidos adelante, sobre todo en casa, pero lo veo totalmente posible».

Este sábado (14.00 horas) el Príncipe Felipe recibe al Pontevedra, tercer clasificado. «Va a ser un partido muy competitivo. Ellos llevan tiempo sin perder, pero nosotros también llevamos un mes sin perder, en buena racha. Es el momento de salir del descenso». La clave, insiste, está clara: «En casa hay que ganar. Fuera hemos hecho buenos números, pero aquí tenemos que hacernos fuertes».

La afición le sorprendió desde el primer día. «Pueden presumir de afición. El primer partido que jugué como titular aquí me llamó mucho la atención el ambiente». Ahora quiere devolver ese respaldo con goles, aunque sin perder su esencia: trabajo, presión y convicción. Porque si algo tiene claro Kensly Vázquez es que la salvación no es una quimera. Es una meta al alcance de la mano del CPC.