El Moralo vuelve a proyectar talento: Musa firma por el Málaga

El Moralo ha cerrado el traspaso de Wahab Bolanle Musa al Málaga, en una operación que refuerza la proyección del club de Navalmoral de la Mata como trampolín para jóvenes talentos. El futbolista nigeriano, nacido el 6 de mayo de 2007 en Ijebu-Ode, es lateral izquierdo aunque también puede actuar como extremo, y aún se encuentra en edad juvenil.

La entidad morala anunció el acuerdo a través de sus canales oficiales: “Nuestro jugador Musa ha sido traspasado al Málaga. Queremos agradecer especialmente a la Academia Mavlon CF y a Raúl López la confianza depositada en nosotros. Este traspaso demuestra que seguimos creciendo como club, apostando por el desarrollo de jugadores jóvenes para que puedan tener un mayor futuro y dar el salto al fútbol profesional. Desde la dirección deportiva estamos muy contentos y orgullosos del gran trabajo realizado por todas las personas que forman parte del proyecto”.

Musa ha tenido una progresión acelerada esta temporada. Con ficha en el juvenil, ha participado también con el Moralo B y con el primer equipo en el grupo 14 de Tercera RFEF, acumulando experiencia en varias categorías pese a su juventud. Su crecimiento deportivo le ha permitido dar ahora el salto a una estructura profesional como la del Málaga.

En el club malagueño contará con ficha del División de Honor juvenil, aunque no se descarta que pueda entrar en la dinámica del Atlético Malagueño, del grupo 4 de Segunda Federación, si el cuerpo técnico lo estima oportuno. El futbolista africano afrontará así un nuevo reto en una entidad histórica del fútbol español, que refuerza su cantera con una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro.

Desde su entorno también han celebrado el paso adelante del jugador, subrayando que supone un avance en su proyección dentro del fútbol español y agradeciendo la confianza mostrada por el club malaguista durante el proceso.

Con Uche en el recuerdo

El caso de Musa inevitablemente recuerda al de otro futbolista nigeriano que pasó por Navalmoral antes de alcanzar cotas mayores: Christantus Uche. El centrocampista llegó al Moralo en 2022, jugó inicialmente en el filial y posteriormente en Tercera Federación antes de firmar por el Ceuta. Su progresión fue meteórica: dio el salto al Getafe en 2024 y, tras consolidarse en Primera División, fue traspasado al Crystal Palace inglés al inici de esta temporada mediante una cesión con opción de compra obligatoria cifrada en torno a los 20 millones de euros.

Aquel movimiento convirtió al Moralo en “espectador” de una operación de alcance internacional, aunque con retorno económico para el club extremeño en virtud de los acuerdos establecidos en anteriores traspasos. Más allá de las cifras, el recorrido de Uche consolidó la estrategia de internacionalización y captación de talento joven que impulsa la entidad morala desde hace años.

Salvando las distancias y los tiempos, Musa representa ahora un nuevo capítulo en esa línea de trabajo. Su salida hacia el Málaga confirma la capacidad del Moralo para detectar y desarrollar futbolistas con proyección, facilitándoles el salto a estructuras de mayor exigencia competitiva. En Navalmoral celebran el crecimiento de uno de los suyos, conscientes de que cada paso adelante de estos jóvenes refuerza también el nombre del club en el mapa futbolístico.