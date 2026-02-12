El Cacereño presume de sus fichajes invernales: «Tuvimos suerte»

Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño, presentó a los tres últimos fichajes en este mercado de invierno: el extremo Alex Monerris, el delantero Pau Palacín y el centrocampista Wilfrid Kaptoum. «Comenzamos enero siendo últimos clasificados, no dando muy buenas sensaciones, no consiguiendo muy buenos resultados. Ante esa situación, lógicamente no éramos un equipo atractivo», admitió.

El cambio de tendencia en los resultados, a su juicio, ha facilitado su trabajo. «Después de las siete incorporaciones, yo personalmente estoy contento. Tuvimos suerte de incorporar relativamente rápido a Nico Conesa y a Kensley y ya empezaron a dar otro aire al equipo. Cambiaron no solo las sensaciones, sino los resultados. Los siete jugadores vienen de Primera Federación, algo que valorábamos mucho al principio de mercado. Hemos tocado todas las líneas: portería, defensa, medio y delantero».

En ese análisis, Bordallo subrayó que la mejoría debe consolidarse con hechos en el campo porque el equipo arrastra «un déficit bastante importante». «Los resultados siempre ayudan, dan confianza», reconoció, pero avisó de que «lo que hay que hacer es ser constantes» y «no dormirnos demasiado», ya que «cada partido va a ser una final». Se mostró convencido de que el objetivo de la permanencia es alcanzable si el bloque mantiene la línea y el compromiso.

Además, reivindicó la respuesta conjunta para revertir la situación «desde el presidente hasta el cuerpo técnico, la plantilla… todos de la mano, unidos y a sacar esto para adelante».

Monerris, el encarador

Alex Monerris, de 24 años y procedente del Zamora, aterriza para reforzar una posición que el club había señalado como prioritaria. «Fue una de las primeras que detectamos que hacía falta reforzar al principio de mercado o incluso antes», apuntó el director deportivo, que espera que el extremo aporte un matiz que faltaba en el plantel. «Carecíamos un poco de ese jugador encarador, regateador. Estoy convencido de que él nos los va a dar».

El futbolista confirmó que la adaptación está siendo rápida. «Los compañeros me han acogido enseguida muy bien, también el cuerpo técnico y toda la gente del club. Súper contento y con muchas ganas de que vaya muy bien», aseguró. Sobre lo que le ha pedido el técnico Julio Cobos, fue concreto: «Encarar mucho, centrar, que me atreva. Y también que llegue a la zona de remate y mucho trabajo». Y explicó su decisión por referencias cercanas: «Pregunté a mucha gente qué tal el club. Conocía a compañeros que habían estado aquí y me hablaron muy bien… Estoy encantado de estar aquí».

Visita de los jugadores a la empresa Eccoaisla, donde tuvo lugar la presentación. / La Mafía del Arte

El retorno del ariete

Después habló Pau Palacín, de 25 años, que regresa tras su paso por el Marbella. Bordallo subrayó que «necesita poca presentación porque ya estuvo con nosotros el año pasado» y recordó su perfil de delantero rompedor, cuyos goles fueron decisivos para subir.

Palacín reconoció que vuelve con cierta ventaja por el conocimiento del entorno. Destacó la continuidad en el vestuario, «muy buena gente, muy trabajadores».

Su reestreno ya tuvo escenario competitivo jugando incluso como titular el pasado domingo en la visita al Osasuna Promesas: «Estuve muy cómodo, como si no hubiera ido prácticamente. El estilo es el mismo que el año pasado y creo que me viene como anillo al dedo».

También admitió que, cuando decidió cambiar de aires en invierno, tuvo claro el destino: «Sin duda tenía que ser aquí». En cuanto a las consignas del técnico, resumió: «Que ataque espacios, que lo deje todo… y si estoy acertado de cara a gol, pues mucho mejor, pero sobre todo el trabajo y la intensidad». Respecto al regreso al Príncipe Felipe por delante con la visita del Pontevedra este sábado, se mostró sereno. «Tranquilo, con ganas, pero tranquilo… no deja de ser un partido más, pero un partido importante», señaló.

El sustituto de Deco

La tercera incorporación presentada fue Wilfrid Kaptoum, mediocentro de 29 años procedente del Nàstic de Tarragona. Bordallo explicó que su llegada responde a una necesidad concreta tras una baja importante como la del mediocentro Deco por la grave lesión que sufrió. «Nos quedó algo vacía esa zona después de lo que pasó. [Kaptoum] es de experiencia contrastada y nos ayudará. Viene de una primera vuelta no demasiado feliz como nosotros, y seguro que juntos nos vamos a ayudar a pasar una segunda vuelta más feliz», deseó.

El futbolista agradeció la acogida: «Me siento muy feliz de estar aquí», afirmó. Preguntado por lo hablado con Cobos, quiso primero acordarse del capitán lesionado, al que mandó los mejores deseos para que se recupere lo antes posible. «No estoy aquí solo para ocupar su sitio. Quiero ayudar al equipo a que la cosa vaya mejor, trabajo y disciplina, que es lo que hace falta». Y al igual que Palacín, dispuso de minutos en Pamplona. «Me sentí cómodo con el equipo por el apoyo del cuerpo técnico y de los compañeros. Creo que iremos a mejor», apostilló.