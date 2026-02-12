El Cáceres pierde a Luis García para 5-6 semanas

Palo para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El club anunció este jueves de la gravedad de la lesión en el hombro sufrida por su jugador Luis García durante el encuentro disputado ante Ponferrada el pasado 31 de enero. Ya no pudo jugar el pasado domingo ante el Caja 87 en Sevilla y ahora se ha confirmado que estará al menos cinco semanas de baja.

Tras la acción en la que se produjo el percance, el jugador fue atendido por los servicios médicos del club y se activó el protocolo habitual de valoración para determinar el alcance exacto de la dolencia.

Las pruebas realizadas han confirmado una subluxación de la articulación glenohumeral derecha, asociada a lesión de Bankart secundaria y a una hiperlaxitud anterior de la cápsula articular.

Según la estimación ofrecida por la entidad, el tiempo de baja será de entre cinco y seis semanas desde el momento de la lesión, siempre que la evolución transcurra sin complicaciones.

Desde el Cáceres han trasladado además sus mejores deseos para que el jugador pueda regresar cuanto antes a la dinámica del equipo.