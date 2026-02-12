El Extremadura Pebetero, al Memorial Sanroma

El Extremadura Pebetero vuelve a la competición en el XXVI Memorial Sanroma Valencia, que se disputa desde este viernes, y continúa sábado y domingo, con tres etapas.

La prueba se celebrará en Almagro (Ciudad Real) y reunirá a buena parte del pelotón español, con 27 equipos de seis corredores, para un total de 162 ciclistas en la salida.

El conjunto patrocinado por Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez acudirá con Pablo Leno, Manuel Rodríguez, Alberto Gallego, Pablo Antúnez, Miguel Maestra y Manuel Peñas. La formación afronta la carrera con margen para pelear etapas, al no contar con un líder definido para la general.

El equipo no buscará la clasificación general por la ausencia de dos de sus hombres más destacados, Paco Fernández y Joserra Jiménez, convocados con la selección nacional sub-23 para la Clásica de Jaén Paraíso Interior.

Etapas

El recorrido no es especialmente exigente, salvo que el viento entre en juego. La primera etapa (80 kilómetros), con salida en Almagro y final en la ermita de la Virgen de los Santos, incluye un final en alto que puede marcar pequeñas diferencias.

La segunda etapa (177 kilómetros), entre Calzada de Calatrava y Almagro, presenta dos puertos de segunda categoría situados en los kilómetros 74 y 107. Ya cerca de meta aparece el Alto del Reventón (no puntuable), a siete kilómetros de la llegada, un punto que podría resultar decisivo.

La tercera y última etapa (161 kilómetros), con salida y meta en Almagro, incluye un puerto de segunda en el kilómetro 66. Si no hay viento, lo más probable es una llegada al esprint, con opciones para los velocistas.