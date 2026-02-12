F1
Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso, pesimista con el AMR26: "¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece"
La segunda jornada de test en Bahréin ha dejado muchas incógnitas y caras de preocupación en Aston Martin
Cristina Moreno
La segunda jornada de test oficiales en Bahréin dejaron de nuevo muchas incógnitas y caras largas en Aston Martin. El nuevo AMR26 no acaba de rendir como esperaban y las dudas planean sobre el garaje.
Dudas que se han trasladado hasta los pilotos, que no se han cortado a la hora de expresar sus sensaciones. Si Fernando Alonso se sacaba los guantes y los lanzaba al suelo tras una de las tandas de la tarde, su compañero, Lance Stroll, siempre comedido, esta vez ha sido claro con el estado del monoplaza.
"Estamos donde estamos y tenemos los problemas que tenemos", asumió el piloto canadiense. “Ahora mismo parece que estamos a cuatro segundos y medio de los primeros, es imposible saber lo que está haciendo cada equipo pero tenemos que encontrar cuatro segundos de prestaciones”, apuntó en declaraciones que recoge 'As'. “No van a caer del cielo. Es lo normal en la F1 cuando estás por detrás de tus rivales, todos buscamos prestaciones. Miramos a largo plazo, traeremos evoluciones en el chasis y el motor y veremos dónde estamos en Australia”, continuó.
Aún fue un paso más allá el piloto canadiense, dejando claro que el objetivo de estar en la zona alta, aún está lejos. "¿Queremos luchar por victorias? Sí. ¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece".
Se permitió incluso tirar de ironía al ser consultado por los aprendizajes obtenidos en estos días de test. "Hace sol, el tiempo es mejor que en el Reino Unido", dijo. "La decoración es lo mejor", zanjó al respecto, dejando poco espacio al optimismo.
Aún así, la temporada ni siquiera ha empezado y Stroll confía en que el equipo podrá cambiar la dinámica. "Tenemos todas las herramientas para luchar por victorias y campeonatos", afirmó. "¿Puede cambiar en las próximas semanas? Seguro. ¿Va a mejorar al 100%? No lo sé. No tengo respuestas para esas preguntas", comentó el compañero de Fernando Alonso.
