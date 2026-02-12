Baloncesto 3x3
El Mérida Woka On Three afronta la cuarta sede de la Liga Nacional en Madrid
El grupo en categoría masculina es de máxima exigencia
En mujeres, duelo directo ante Ceuta
El Mérida Woka On Three vuelve este sábado a la competición en la cuarta sede de la Liga Nacional 3x3 de la FEB, que se disputa en la Caja Mágica de Madrid, con el objetivo de seguir consolidándose en el circuito nacional.
En categoría masculina, el equipo llega con buenas sensaciones tras un rendimiento muy sólido en las sedes anteriores, donde alcanzó los cuartos de final en dos ocasiones, confirmando su crecimiento y su capacidad para competir ante rivales de nivel.
En esta nueva cita, el conjunto emeritense afronta un grupo de máxima exigencia junto a La Celeste, Sa Real Ibiza, Ontibasket y Onil 3x3. Especial atención genera Sa Real Ibiza, que cuenta con el exjugador ACB Nacho Martín, un plus en un grupo donde el margen de error es mínimo y cada posesión puede marcar el destino.
En femenino, el formato será diferente pero igualmente exigente: Mérida Woka On Three se medirá exclusivamente a Ceuta 3x3 en un duelo directo que definirá sus aspiraciones en la sede. La defensa, la intensidad y la gestión del ritmo serán determinantes.
Horarios
Los partidos se disputarán durante el sábado y podrán seguirse en el canal de YouTube de la Federación Española de Baloncesto. En masculino, el Mérida Woka On Three jugará ante La Celeste (10:55), Ontibasket (12:10), Sa Real Ibiza (13:40) y Onil 3x3 (18:10). En femenino, el encuentro ante Ceuta 3x3 será a las 11:45.
- Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Temor entre los vecinos de Aldea Moret en Cáceres por la seguridad del bloque de Río Vístula: 'La situación es insostenible
- La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
- Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias
- Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
- Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
- Inadmitido un recurso contra la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y se levanta la suspensión de la obra