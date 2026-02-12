El Mérida Woka On Three afronta la cuarta sede de la Liga Nacional en Madrid

El Mérida Woka On Three vuelve este sábado a la competición en la cuarta sede de la Liga Nacional 3x3 de la FEB, que se disputa en la Caja Mágica de Madrid, con el objetivo de seguir consolidándose en el circuito nacional.

En categoría masculina, el equipo llega con buenas sensaciones tras un rendimiento muy sólido en las sedes anteriores, donde alcanzó los cuartos de final en dos ocasiones, confirmando su crecimiento y su capacidad para competir ante rivales de nivel.

En esta nueva cita, el conjunto emeritense afronta un grupo de máxima exigencia junto a La Celeste, Sa Real Ibiza, Ontibasket y Onil 3x3. Especial atención genera Sa Real Ibiza, que cuenta con el exjugador ACB Nacho Martín, un plus en un grupo donde el margen de error es mínimo y cada posesión puede marcar el destino.

Jugadores del equipo emeritense. / Cedida

En femenino, el formato será diferente pero igualmente exigente: Mérida Woka On Three se medirá exclusivamente a Ceuta 3x3 en un duelo directo que definirá sus aspiraciones en la sede. La defensa, la intensidad y la gestión del ritmo serán determinantes.

Horarios

Los partidos se disputarán durante el sábado y podrán seguirse en el canal de YouTube de la Federación Española de Baloncesto. En masculino, el Mérida Woka On Three jugará ante La Celeste (10:55), Ontibasket (12:10), Sa Real Ibiza (13:40) y Onil 3x3 (18:10). En femenino, el encuentro ante Ceuta 3x3 será a las 11:45.