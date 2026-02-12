El Perú Cáceres Wellness y el Real Club Polo Barcelona se enfrentarán en cuartos del Campeonato de España de Pádel

El sorteo del Campeonato de España de Pádel por equipos ha deparado que en cuartos de final se dispute un clásico que en las últimas ediciones se celebraba en semifinales. El Perú Cáceres Wellness y El Real Club Polo Barcelona se miden este viernes, a las 21.15 horas, en las instalaciones Urban Sport Zaragoza. El capitán de El Perú José Antonio García Diestro muestra cautela porque “toda eliminatoria es complicada aunque cree que este año El Perú presenta mejor equipo que El Polo, recalcando que ya es un éxito que Extremadura mantenga la representación de El Perú tantos años y que el objetivo nuevamente es mantenerse entre los 8 mejores equipos de España”. La competición por equipos es siempre vibrante porque se enfrentan cinco parejas y para pasar a semifinales hay que ganar al menos tres de los enfrentamientos.

El cuadro del XLII Campeonato de España de Pádel por equipos está formado por dos equipos catalanes Real Club de Tenis Barcelona 1899 y Real Club de Polo Barcelona, por el cántabro Central Pádel, el sevillano Club Río Grande-Si Pádel, el madrileño Club de Tenis Chamartín, El Real Zaragoza Club de Tenis, Real Club Marítimo de Melilla y El Perú Cáceres Wellness de Extremadura.

El Perú Cáceres Wellness consiguió su decimoquinto Campeonato de Extremadura consecutivo hace dos fines de semana en Mérida. Israel Carretero, director técnico, destaca la importancia y la dificultad de conseguir estos 15 campeonatos de Extremadura y la participación en el Campeonato de España para toda la familia del pádel de El Perú formada por 367 alumnos.