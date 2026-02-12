Quintana y Plasencia se juegan en Mérida el billete para la Copa del Rey

La mañana del Domingo de Carnaval tendrá en Mérida dos colores destacados: el rojo del Quintana y el blanco y negro del Plasencia. El estadio Romano José Fouto será escenario, desde las 12.00 horas, de la final de la Copa de Extremadura. El premio es suculento, ya que el campeón se clasificará para disputar la próxima temporada la ronda previa de la Copa del Rey.

Es la tercera vez que la Federación Extremeña de Fútbol utiliza este torneo copero para llevar a uno de sus equipos a una clasificación de notable relevancia. Cincuenta y seis equipos de Primera División Extremeña y dieciséis de Segunda División Extremeña iniciaron el 7 de septiembre el camino hasta esta gran final, que enfrentará por el título al Club Deportivo Quintana y a la Unión Polideportiva Plasencia.

Líderes en la liga

Ambos equipos llegan en buen momento a esta cita decisiva. Los dos lideran sus respectivos grupos de la antigua Regional Preferente. El Plasencia es primero del grupo I, empatado con el Chinato, y en un entorno de gran igualdad suma dos puntos más que el Trujillo y tres más que el Ciudad de Plasencia. El pasado domingo ganó 1-2 en Torrejoncillo.

Once inicial del Plasencia en un partido de esta temporada. / UPP

Por su parte, el Quintana de la Serena lidera en solitario el grupo II, con dos puntos de ventaja sobre el Olympic Peleño, tres sobre el Guareña y cuatro sobre el Castuera. En la jornada del pasado fin de semana, perdió en casa 1-2 con el Zarceño.

Las directivas de los dos finalistas han promovido durante la semana el desplazamiento de sus aficionados hasta la capital autonómica. Muchos lo harán en autobuses fletados expresamente para que el estadio emeritense registre un gran ambiente. Se ha establecido una entrada única de 5 euros, con venta anticipada a cargo de ambos clubes.

En las taquillas del Romano José Fouto también habrá entradas para la zona de tribuna, que será la única parte habilitada para los espectadores. El árbitro designado para el partido es Óscar Casasaltas Arias.

Talayuela, pendiente

Las normas de la competición establecen que el campeón de esta Copa de Extremadura jugará la fase interterritorial de la Copa del Rey en la temporada 2025/26. Sin embargo, no será así en el caso de que el campeón, al final de la liga y la fase de ascenso, logre subir a Tercera Federación.

Si los dos equipos ascienden de categoría, sería el Talayuela el que disputaría la Copa del Rey, al contar con el mejor coeficiente entre los equipos derrotados en semifinales.

Para llegar a esta final, el Quintana venció a estos rivales: Metelinense (0-1), Cheles (3-0), Olympic Peleño (1-0), Trujillo (1-2) y, en semifinales, 1-0 al Talayuela. Por su parte, el Plasencia superó a Cabezuela (0-1), Ilipense Zalamea (1-4), Gimnástico Don Benito (4-1) y Racing Valverdeño (2-2 y 1-3 en la tanda de penaltis), además de imponerse 3-4 al Ciudad de Plasencia en semifinales.

Así, este domingo Mérida será escenario de la proclamación del tercer campeón de esta Copa de Extremadura, con el premio de la clasificación para la ronda previa de la Copa del Rey.

En la temporada 2023/24 fue el Gévora el equipo que obtuvo el billete, ya que, aunque perdió la final contra el Fútbol Playa Badajoz, a este conjunto no le fue avalada su inscripción por la Federación. El Gévora superó la ronda previa, derrotando al Playas de Sotavento canario en la tanda de penaltis, y luego jugó la primera eliminatoria frente al Betis de LaLiga, en una histórica cita que perdió 1-6 en Almendralejo.

En la campaña 2024/25 tampoco jugó la Copa del Rey el campeón de la Copa de Extremadura: la final la ganó el Gévora, en la tanda de penaltis ante el Campanario, pero como ascendió a Tercera, el subcampeón fue quien disputó la Copa del Rey y en la ronda previa fue eliminado por el Yuncos (a doble partido, 0-0 y 2-0).