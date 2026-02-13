Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo, necesitado de triunfar para seguir con esperanzas de salvación
El equipo extremeño juega este sábado en la pista de un Madrid Chamberí que está en mitad de la tabla
El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el Estadio Vallehermoso de Madrid, el partido correspondiente a la 17ª jornada del Grupo ‘A’ de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Madrid Chamberí, otro partido, como los que le quedan al equipo extremeño hasta el final de competición, donde está obligado a puntuar para seguir manteniendo alguna opción para lograr la permanencia.
En la actualidad, la escuadra de Arroyo de la Luz ocupa la décimo-primera plaza de la tabla clasificatoria (penúltimo), mientras el conjunto capitalino es sexto.
Rival tranquilo
En este sentido, el técnico de la formación extremeña, Pablo Alonso, afirma que el equipo madrileño “se encuentra en un momento tranquilo de la competición, en mitad de la tabla y con pocas opciones de poder modificar esa circunstancia”.
“Además, el Madrid Chamberí llegará al encuentro con la baja de varias de jugadoras referentes en la primera vuelta, pero con una jugadora que marca la diferencia en ataque y bloqueo, Avie Niece”, comenta Alonso. El técnico concluye aseverando que, a pesar de todo, “este conjunto pelea mucho, y aunque no se juega nada, seguro que en su cancha nos planteará un partido muy complicado”.
