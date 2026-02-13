Cacereño-Pontevedra, examen de rachas en el Príncipe Felipe

El Cacereño vuelve a jugarse mucho este sábado en el Príncipe Felipe. A las 14.00 horas recibe al Pontevedra en un duelo entre equipos en buen momento, pero con necesidades muy distintas. En Cáceres, Julio Cobos no disimula la urgencia: «Necesitamos ganar» y afronta el choque como «una final», otra más (y van muchas) ante «un rival muy bien clasificado». Los verdes llegan a esta cita tras cinco jornadas seguidas sumando, la última el 2-2 ante el Osasuna Promesas.

El técnico verde no escatima elogios hacia un Pontevedra que, como recién ascendido, «está haciendo muy bien las cosas y no es por casualidad». Cobos recuerda que el conjunto gallego «lleva muchísimas jornadas ahí y es tercero», que «maneja muy bien los partidos» y que, de los que subieron, «es el mejor clasificado». A ello suma una racha contundente: «Lleva mucho tiempo sin perder; si no recuerdo mal, desde noviembre no pierde un partido». Con ese contexto, el entrenador del Cacereño subraya el plan: «Creo que estamos haciendo buenos partidos y tenemos que seguir en esa línea».

La cita llega, además, con un Cacereño reforzado anímicamente por varias semanas sumando y por el impulso del mercado. Cobos describe un vestuario distinto: «Lógicamente, con jugadores nuevos entra aire fresco y aumenta la competitividad en los entrenamientos». Y remarca la importancia del momento: «Los resultados son la mejor medicina… Ahora están siendo buenos, ha llegado gente nueva y creo que estamos en un muy buen momento» Pero el mensaje es de cautela y continuidad: «Lo que hay que hacer es alargarlo lo máximo posible. Estamos metidos en la pelea… y ahora estamos ahí, en un punto en el que podemos salir. Se trata de seguir trabajando bien cada partido y llegar vivos» a final de temporada.

En la clasificación, Cobos insiste en no desviar el foco: «Ahora mismo te tienes que agarrar… Quedan muchísimas jornadas y pueden pasar muchas cosas». El objetivo sigue siendo claro: «Salir. Eso es lo que queremos: salir». Y el camino, también: «Tenemos que mirar nuestro partido y tratar de ganar, sobre todo en casa, donde el entrenador cree que «en algún partido hemos merecido más y no hemos sido capaces de ganar». De ahí su receta: «Hay que ganar partidos y sumar de tres en tres siempre que sea posible».

En el apartado deportivo, Cobos valora la integración de los últimos en llegar. Sobre Palacín, apunta que «ya nos conoce al cuerpo técnico y a muchos compañeros», que «sabe lo que quiero y está trabajando bien» y sobre Kaptoum, que, tras venir «con poca participación», «poco a poco está mejorando físicamente y adquiriendo los conceptos». En general, el técnico lo simplifica: «No pedimos cosas raras: esto es fútbol, 11 contra 11, y se trata de meter más goles que el rival». Con el buen ambiente, añade, «la adaptación es más fácil».

Alineaciones probables para el partido entre el Cacereño y el Pontevedra. / EP

Berlanga, fuera por lesión

Eso sí, la semana llega con ausencias: Cobos confirma las bajas de Deco, Osama y Berlanga (este tiene una pequeña rotura en el bíceps) por lesión y la de Javi Barrio por sanción por acumulación de tarjetas. Aun así, mantiene el tono competitivo: «El ambiente es bueno, pero hay que seguir insistiendo». Y advierte contra la euforia: «No podemos pensar que ya está todo hecho… Quedan muchos partidos, pueden pasar muchas cosas». Por eso, repite su hoja de ruta: «Pensar solo en el siguiente, sumar los tres puntos y así sucesivamente».

Del Pontevedra, Rubén Domínguez también reconoce el cambio del CPC y el contexto de la liga. «El Cacereño ha enganchado una buena racha, llega con moral, fuerte», señala, recordando que «están a un partido de la salvación» y que «hace cinco semanas el Cacereño estaba tocado y ahora está más vivo que nunca». El técnico gallego, que no compra ningún exceso de confianza, avisa: «En esta liga es muy difícil ganarle a cualquiera» y reivindica la humildad. Su Pontevedra, eso sí, mira alto: «Estamos con ambición, sin presión, pero con la máxima ilusión de poder llegar a un playoff diez años después».