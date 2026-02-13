El Cáceres quiere la quinta victoria seguida y no se fía del colista

El Cáceres Patrimonio afronta este sábado (20.00, Multiusos) un nuevo compromiso liguero con el objetivo de encadenar la quinta victoria consecutiva y seguir llamando a la puerta de los puestos de ‘playoff’. El conjunto verdinegro atraviesa su mejor momento de la temporada, impulsado por una dinámica positiva que ha reforzado la confianza, también de cara a sus incondicionales. Sin embargo, el mensaje del vestuario es claro: hay que mantener la concentración ante un Jaén que, pese a ocupar la plaza de colista, ha dado pasos adelante en las últimas semanas.

El entrenador insistió en que el equipo no puede "aflojar" ahora que ha enlazado cuatro triunfos y se ha enganchado a la pelea por la zona notable. La semana ha sido más corta de lo habitual --tras jugar en domingo en el triunfo en Sevilla y adelantar ahora al sábado--, pero el cuerpo técnico considera que se ha trabajado bien para preparar un duelo que califican de “muy importante”. La clasificación, apretada, mantiene al Cáceres empatado con el sexto clasificado, aunque todavía fuera de los puestos de privilegio, lo que obliga a seguir sumando y a no depender de terceros.

¿Fichaje?

En el capítulo de bajas, la principal preocupación es la lesión del pívot Luis García, que estará fuera por un plazo todavía indefinido, pese a que el club haya comentado que serían entre cinco-seis semanas. El técnico explicó que no se sabe si se perderá “dos o tres partidos”, con el parón FIBA en el horizonte, y reconoció que la ausencia es sensible por su papel en las rotaciones interiores, dando descanso a los titulares. Aun así, destacó que el equipo ha sabido responder con personalidad en un mes marcado por contratiempos físicos y movimientos en la plantilla. Jugadores como Pearse Uniacke, última llegada, ya dieron un paso adelante en el último encuentro y el mensaje es claro: toca repartir responsabilidades para sostener el nivel competitivo.

No se descarta, además, la llegada de un nuevo fichaje ante la indefinición de la duración de la lesión de Luis García y se espera para un periodo no muy largo de tiempo que vuelva Erikas Kalinicenko, lesionado hace casi un año y que ya entrena con el equipo, aunque a menor ritmo. La preparadora física, María Reina, está con el alero en el día a día.

Mazaira, también cauto

Por su parte, el ala pívot Alex Mazaira subrayó el buen ambiente que rodea al grupo y la ambición por seguir creciendo: “Con ganas de llegar e intentar encadenar la quinta”. El ala-pívot hizo también un llamamiento a la afición en un partido en el que se prevé una buena entrada gracias a las promociones del club: “Que venga la más gente posible, vamos a hacer un buen partido seguro e intentar llevarnos la victoria”. El apoyo desde la grada puede ser un factor diferencial en un momento clave del curso, se insisre.

Mazaira coincidió con su entrenador en la necesidad de no confiarse. Aunque el Jaén sea colista, recordó que en esta segunda vuelta “todos los equipos nos jugamos mucho y todos somos peligrosos”. Desde su propia experiencia en situaciones clasificatorias complicadas, advirtió de que cuando las jornadas avanzan “las balas se van acabando” y los equipos de abajo compiten al límite, con urgencia y sin margen de error.