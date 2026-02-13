Fútbol. División de Honor juvenil
El Diocesano, en casa, y La Cruz y Badajoz, fuera, a por los tres puntos este sábado
Los tres equipos extremeños siguen intentando conseguir la permanencia en la élite juvenil
Nueva jornada para los extremeños del grupo 5 de la División de Honor de juveniles, con la intención de seguir sumando y huir de los puestos de descenso, en el que los tres están involucrados en la pelea.
Los tres disputan sus encuentros este sábado, aunque solamente uno juega en casaa. El Diocesano, último con 12 puntos, tendrá un duro escollo en los campos de Pinilla, ya que a partir de las 16.30 el equipo de Kike Gómez recibe al peligroso Valladolid, que es actualmente noveno en la clasificación, con 25 puntos en su haber. En el último choque en casa, hubo victoria in extremis.
Los que juegan fuera
El Badajoz se desplaza a Salamanca, donde a partir de las 16.00 horas dilucidará los puntos ante el Unionistas. Será desde las 16.00 horas. Los pacenses, que han ido de más a menos, están cercanos a los puestos de descenso al ser ahora duodécimos, con 19 puntos. Su rival es décimo, con 21.
Por último, La Cruz Villanovense viajará hasta Madrid. Allí le espera un Getafe que tiene 25 puntos y que es octavo. Los serones, que cuentan en este momento con 15 puntos, quieren confirmar que van en progresión positiva con sus 15 puntos, siendo ahora decimoterceros.
