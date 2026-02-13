Mercedes refuerza su candidatura; dudas para Aston Martin y Ferrari

El circuito de Bahréin cerró este viernes la primera tanda de test oficiales de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con una tercera jornada que dejó algunas evidencias, como el potencial de Mercedes o la necesidad de mejorar de Aston Martín. George Russell en la sesión matinal, y Kimi Antonelli por la tarde, marcaron la pauta durante el día, con el italiano marcando el mejor registro (1:33.669). Tercero en la tabla de tiempos fue un Lewis Hamilton que volvió a ver cómo los problemas llamaban a su puerta. Tuvo que abandonar a una hora del final de la sesión con problemas en su SF-26.

Aston Martin, por su parte, puso a Lance Stroll al volante y aunque los registros fueron discretos en la matinal, las cosas se complicaron por la tarde. Problemas eléctricos provocaron un parón de más de una hora y dejaron poco margen al canadiense para trabajar.

Russell se encargó de despejar las incógnitas en torno a Mercedes y después de los problemas que les lastraron ayer, dejando sin apenas rodar a Kimi Antonelli, y comenzó el día con el mejor crono en lo que llevamos de ensayos, siendo el único en bajar de 1.34 (1.33.918).

El ‘tiempazo’ del británico, que este año puede erigirse en uno de los candidatos al título, superó en dos décimas el que marcó ayer Charles Leclerc para acabar como el más rápido con Ferrari. El W17 no solo destaca por su velocidad, ya que Russell ha sido también el piloto que más ha rodado esta mañana, con un total de 78 vueltas completadas sin ninguna incidencia, ejecutando una tanda de simulación de carrera a gran ritmo.

En la sesión vespertina, Antonelli tomó el relevo y antes de lanzarse a las tandas largas marcó un 1:33.669 que ya no sería superado por el resto. Una actuación que vuelve a colocar a Mercedes como uno de los rivales a batir, tal y como se dejó entrever ya en Barcelona.

Problemas para Ferrari

Más dudas dejó Ferrari. Si Charles Leclerc marcó el ritmo el jueves, este viernes Lewis Hamilton tuvo problemas desde los primeros compases. Unos problemas que se intensificaron durante la tarde, cuando el coche se paró cuando faltaba poco menos de una hora para el final de la sesión. Cabizbajo, el británico abandonó la pista caminando, mientras el Ferrari tuvo que ser retirado por los comisarios. Antes había tenido tiempo de conseguir el tercer mejor crono de la jornada (1:34.209) y rodar un total de 148 vueltas, por las 139 del monegasco el viernes.

En Red Bull se tomaron la jornada con cierta calma y buenas sensaciones con el RB22. Max Verstappen, que su puso al volante en la matinal, acabó quinto con un 1:35.341; mientras que Isack Hadjar, que sigue tomando la medida al coche, fue sexto con un 1:35.610. Entre los dos sumaron 114 giros.

Tras las ‘incendiarias’ declaraciones de Lance Stroll el jueves, el pesimismo se ha instalado entre los seguidores de Fernando Alonso, que ayer no rodó tras completar casi 100 vueltas el jueves sin fallos de fiabilidad, pero muy lejos de los tiempos delanteros. Su compañero Lance Stroll se pudo a los mandos durante toda la jornada. Dio por la mañana 54 vueltas sin contratiempos y un mejor tiempo de 1:38.423 a más de 4 segundos y medio de la cabeza. Por la tarde regresaron las dudas. Unos problemas con el ERS dejaron fuera a Stroll durante gran parte de la sesión, aunque pudo volver en el tramo final para mejorar su tiempo. Con su 1:38.165 fue decimosexto, a 4.496 de Antonelli y solo por delante de Valtteri Bottas. En total acumuló 74 giros que sumar a los 98 que dio Alonso en la jornada del jueves.

McLaren, vigente campeón, puso en acción a Oscar Piastri durante toda la jornada. El australiano se dedicó a acumular rodaje, con un total de 164 giros, aunque mostró también el potencial del nuevo McLaren con un crono de 1:34.549 que lo dejó en la cuarta posición de la tabla de tiempos del día.

En Williams , después de ser los únicos en perderse los test de Barcelona, la consigna era rodar lo máximo posible y recoger toda la información posible. Carlos Sainz dio 68 vueltas por la mañana, que se suman a los 69 de ayer y a los 77 del primer día, con un mejor tiempo de 1:37.186, el decimotercer mejor registro del día. Su compañero Alex Albon tomó el testigo por la tarde para acumular otro buen montón de giros. En total fueron 76 con un mejor crono de 1:36.793 para ser undécimo de la clasificación final.