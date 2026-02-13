El Al-Qázeres, al fin al completo, ante una cita clave

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este sábado (17.00, Multiusos) un partido clave ante el Adereva canario, una cita que en el seno del equipo extremeño de Liga Femenina Challenge se ve como clave en las aspiraciones de entrar en 'playoff' de ascenso. Jesús Sánchez lo ha dejado claro en la previa de este viernes: “mañana dentro de la segunda vuelta es una pequeña final”, por el calendario, por la clasificación y por la entidad de un rival que llega en crecimiento y con ambición.

El técnico subrayó que el equipo ha completado una semana “bien, hemos trabajado bien todo el equipo”, con el foco puesto en un choque que puede resultar determinante en la pelea por el objetivo, directa o indirectamente reconocido en un club habitualmente prudente: “sabemos que tenemos para nosotros un partido realmente clave”. En esa lectura, recordó que el adversario, de la 'liga' de las extremeñas, con un triunfo menos (nueve por ocho) viene reforzado y mostrando sus intenciones: “es uno de los equipos que quiere el 'playoff”, apuntó, citando además su dinámica reciente.

Rival peligroso

Más allá del contexto, Sánchez avisó del tipo de encuentro que espera: el Adereva es “un equipo peligroso”, con “rotación corta, pero con mucha gente experimentada” y con “mucho peligro en ataque”. El entrenador madrileño del Al-Qázeres insistió en que, cuando el rival entra en racha, “hacen mucho daño”, ya que “pueden lanzar muy bien de tres, pueden jugar dentro o fuera” y cuentan con “muchas opciones y mucho talento”. Por eso, el Al-Qázeres necesitará máxima atención y un plan sólido para “intentar hacer el mejor partido posible”.

En clave clasificatoria, Sánchez remarcó el valor directo del duelo: “no define, pero sí ayuda clasificatoriamente al que lo gane”, en un escenario en el que cada victoria en casa cobra todavía más peso. “Sabemos lo caro que se pone luego sacar nada fuera de casa”, explicó, de ahí la importancia de que “aquí en el Multiusos, este tipo de partidos seamos capaces de sacarlos”.

Con Laneiro

La otra gran noticia para el conjunto cacereño es que, por fin, puede recuperar efectivos. Todo apunta a que será el primer partido con toda la plantilla disponible, gracias al regreso de la base portuguesa Raquel Laneiro. “Esperemos que sí, que después de mucho tiempo, en vez de nueve, seamos diez”, señaló Sánchez. Sobre la jugadora, confirmó que “está entrenando bien” y que, aunque “sin estar a su cien por cien”, se encuentra “en una situación y en un rendimiento de poder jugar”. Además, destacó su disposición: “ella está como loca por hacerlo y por poder ayudar”.

El objetivo, además de la victoria, pasa por crecer en madurez competitiva. Sánchez reconoció que al equipo le ha penalizado no saber frenar determinados tramos de partido: “la pena… es que no seamos capaces en algún momento de controlar cuando a lo mejor no nos están yendo bien las cosas”, algo que ante rivales potentes “te castiga mucho si no eres capaz de pararlo”. Aun así, quiso quedarse con la lectura positiva: “estás en partido, compites”, pero advirtió de lo que falta para dar el salto: “si queremos llegar a ese nivel… tenemos que dar un paso más”. En ese camino, el fondo de armario puede ser decisivo: “poder tener algo más de fondo… también nos ayude a poder controlar esos momentos” complicados.

Con el Multiusos como escenario, un rival directo enfrente y el regreso de Laneiro ampliando la rotación, el Al-Qázeres se juega mucho más que dos puntos en una “pequeña final” que puede marcar el final de la liga regular. En la primera vuelta, las extremeñas ya ganaron en Canarias.