Un virus obliga al Mérida a jugar muy mermado en Ourense

El Mérida encara el partido de este sábado (16.15 horas) en O Couto para enfrentarse al Ourense mermado debido a un virus intestinal que ha afectado a la plantilla, «principalmente en la zona defensiva y no sé si también al centro del campo», explicaba el técnico emeritense, Fran Beltrán, antes de viajar hacia tierras gallegas. El preparador solo acertaba a recordar que su equipo cuenta con tres sancionados por acumulación de tarjetas: Sofiane, Javi Lancho y Martín Solar, así como con los dos lesionados que llevan acumuladas varias semanas, que son Carlos Doncel y Jacobo Martín. A partir de ahí, no se atrevía a dar la lista de ausencias porque «entonces sale tarde el autobús». El virus ha ido afectando al plantel a lo largo de la semana, lo que significa que a los primeros que ‘atacó’ deben estar mejor y otros dependerán de su evolución en las próximas horas. Por este motivo, ha viajado con el equipo el central del filial, Mario Martínez, que ya debutó hace varias temporadas «y quizá tenga que viajar alguno más».

En «modo supervivencia»

Toca activar el «modo supervivencia», avisaba el técnico, pues la circunstancia del encuentro es «partido fuera de casa, rival complicado, el clima no ayuda y bastante bajas». A pesar de esto, «vamos a competir con lo que tengamos». Entiende que su equipo tendrá la capacidad de ofrecer las versiones de «Avilés y Guadalajara. Hemos crecido como equipo ante estas circunstancias. Es el mejor momento para que nos suceda algo así, porque los que participen van a ser competitivos, independientemente del tipo de partido, porque no estoy seguro de cuál va a ser, lo que sí tengo claro es que mi equipo se va a adaptar al juego que se requiera».

Lo cierto es que es una lotería hacer cábalas sobre un posible once, aunque el contexto del encuentro vuelva a buscar a un equipo lo más físico posible, pero con gotas de calidad que sorprendan como la de Rui Gomes en Avilés, que terminó saliendo muy bien.

El equipo llega a esta jornada ocupando puestos de playoff por primera vez en la temporada, algo que «no ha provocado demasiados cambios, la posición es consecuencia de lo que vas haciendo. El equipo había mejorado y como consecuencia se ha situado en una buena posición. Cuando hace dos semanas estábamos undécimos a tres puntos, sentíamos lo mismo, que estábamos ahí. Hay que darle continuidad, pero siendo conscientes de que todavía no hemos ganado nada».

Posibles alineaciones para el partido entre el Ourense y el Mérida. / EP

El césped, una incógnita

El terreno de juego del estadio O Couto ha sido noticia en las últimas semanas porque se ha puesto nuevo, lo que obligó al Ourense a disputar su encuentro ante el Cacereño en A Pinguela en Monforte de Lemos. La pregunta es cómo se prevé que esté para esta jornada. Beltrán entendía que «en la primera parte el terreno de juego va a estar bien y que en la segunda podría no aguantar. No se ha tocado, pero ha llovido muchísimo, con lo cual entiendo que puede estar blando y que las primeras pisadas serán agresivas, pero no creo que vayan a estar tan mal como el campo del Avilés».

Por su parte, el técnico gallego, Dani Llácer afirmaba que «volver a O Couto siempre es una buena noticia». El Ourense llega «tras una semana complicada de bajas y con un virus estomacal que está a la orden del día y nos ha costado tener sesiones con gente de la primera plantilla». Se encuentra en una mala racha de resultados, pues acumula tres derrotas consecutivas, siendo cuatro en los últimos cinco partidos. Actualmente es el equipo que marca la salvación con un punto de ventaja sobre Arenteiro y Cacereño. Llácer espera «un partido muy diferente al del Romano, que se decidió por detalles». Acabaron venciendo los romanos 3-2 con un gol de penalti. Sobre el Mérida indicaba que «a pesar de la marcha de Álvaro García, también han pagado un par de traspasos para incorporar a gente en esa demarcación. Es un club que hace las cosas muy bien y a nivel deportivo también lo están haciendo increíble. Vamos a tener que adaptarnos a los que quieran hacer ellos y tendremos que hacer un gran partido si queremos ganar».