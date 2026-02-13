El Voleibol Almendralejo espera poder consolidar la tercera plaza

El Voleibol Almendralejo Extremadura afronta este sábado a las 18.00 horas un partido clave en sus aspiraciones de playoff. El conjunto almendralejense recibe en el pabellón San Roque de la capital de Tierra de Barros al Conqueridor Valencia, en encuentro correspondiente a la jornada 16, en un momento dulce para los extremeños, que atraviesan una excelente racha de victorias en esta segunda vuelta que los ha disparado y le colocan como gran revelación del grupo.

El equipo de Almendralejo «va volando» en este tramo decisivo del campeonato. Su rendimiento deportivo está siendo formidable y los resultados lo han catapultado hasta la tercera plaza, reavivando el sueño de disputar un nuevo playoff histórico de ascenso a la máxima categoría de la Superliga. La confianza es máxima en un bloque que ha sabido crecer en los momentos determinantes y que se ha consolidado como uno de los conjuntos más en forma de la competición. Y que también ha sabido reinventarse ante lesiones.

La jornada se presenta especialmente trascendente para la clasificación. Un triunfo ante Conqueridor Valencia permitiría a los almendralejenses reforzar su posición en el podio e incluso acercarse a los dos primeros clasificados. Además, el duelo directo entre el Grupo Egido Pinto, segundo, y el Mallorca Voley, que está empatado a 29 puntos con Almendralejo, puede abrir aún más el abanico de opciones para los extremeños. Con todo en juego, el pabellón San Roque se prepara para vivir una tarde determinante en la lucha por el ascenso.