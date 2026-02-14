El Barcelona envía una carta a la RFEF para quejarse de los arbitrajes y pide castigos

El Fútbol Club Barcelonaha hecho llegar este sábado una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su presidente, al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica, en la que el club expresa su "profunda preocupación" por la falta de "criterio homogéneo" arbitral.

En el documento, el Barça expone "la falta de coherencia en el criterio disciplinario" que, a su entender, genera "una disparidad y una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición".

También "criterios contradictorios en acciones de mano en el área" y que refuerzan "la sensación arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento".

Por otra parte, también denuncia la "acumulación de errores relevantes", que la entidad azulgrana considera una "reiteración de errores arbitrales flagrantes" a lo largo de la temporada, "muchos de ellos determinantes y en perjuicio del club".

Igualmente, expresa "dudas razonables" sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología del VAR, "especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes" y la "falta de transparencia" en la gestión y publicación de los audios del VAR.

En cuanto a los criterios en las revisiones de las jugadas en el monitor, el Barcelona cuestiona "la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones".

Y, por eso, reclama "una urgente revisión" de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar "la uniformidad en las decisiones arbitrales, la igualdad de trato entre clubes y la credibilidad y el prestigio de las competiciones".

"Consecuencias" en caso de "errores"

Por último, el Barça propone "la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema".

"Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos", concluye el comunicado.