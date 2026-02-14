El Cacereño Femenino, a por el salto en casa del Tenerife B

El Cacereño Femenino afronta este domingo (12.30 horas) otra exigente salida . El conjunto verde visita al Tenerife B en la decimonovena jornada de la Primera Federación Femenina con el objetivo de prolongar su buen momento y seguir sumando en una liga que no concede respiro y en la que la zona roja de la clasificación está demasiado cerca, como también lo está, por paradójico que parezca, colarse en el playoff de ascenso.

El equipo de Ernesto Sánchez llega a la cita reforzado tras encadenar dos victorias consecutivas, la última ante la Europa, un rival directo, en un partido serio y maduro en Pinilla. Ese triunfo confirmó el crecimiento competitivo de las cacereñas y la mejora en el aspecto mental, un factor que el propio técnico considera decisivo en este tramo del curso.

«Tenemos muchísimas ganas de volver a competir. El equipo está ahora mismo en una dinámica muy positiva, tanto de trabajo como de actitud y mentalidad», explica Sánchez, que advierte del enorme reto que supone el Tenerife B. «Es un rival muy difícil, especialmente en su campo. Como locales son de los mejores de la categoría: solo han sufrido una derrota en todos los partidos que han jugado en casa», recuerda.

Además, el filial tinerfeño ya demostró en Pinilla su capacidad para competir, arrancando un empate en la primera vuelta. «Aquí ya nos sacaron un empate. Es un equipo que se ha adaptado muy bien a la categoría, compite a un nivel excelente y saca mucho partido a lo que tiene», añade Sánchez, que espera un encuentro duro, de duelos y de lectura. «Tenemos que seguir en nuestra línea: ser un equipo reconocible y competitivo, ir a los duelos de verdad, saber jugar cuando el partido te lo permite y, sobre todo, saber leerlo».

El técnico considera que el contexto actual es favorable para afrontar una visita de este calibre. «Aun así, para nosotras es un buen momento para visitar a uno de los mejores locales. Nosotras llegamos muy bien», afirma, consciente de que cada jornada empieza a tener un peso específico en la clasificación. «Quedan ocho finales. Ocho partidos muy duros en una liga igualadísima», subraya.

El Cacereño, que ha dado un paso adelante en cohesión y confianza, viaja con la idea de competir al máximo. «Uno de los cambios principales ha sido la mentalidad: creer que es posible… Ahora el equipo está mentalmente muy fuerte, con máxima confianza», concluye Sánchez. n