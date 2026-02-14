El Cacereño vence al Pontevedra en un duelo marcado por el viento

1 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Iván Martínez, José Alonso, Joserra, Nico Conesa (Kaptoum, mion. 90), Ajenjo, Iván Fernández (Adri Crespo, min. 90), Monerris (Diego Guti, min. 81), Diego Gómez (Kensly Vázquez, min. 66), Pau Palacín (Sanchidrián, min. 81). 0 - PONTEVEDRA: Marqueta, Vidorreta, Miki Bosch, Álvaro (Rubén López, min. 73), Miguel Cuesta, Yelko Pina, Brais Abelenda (Luisao, min. 83), Montoro, Diego Gómez, Alberto Gi (Víctor Eimil, min. 65)l, Compa (Resende, min. 65). GOL: 1-0: min. 71, Álvaro, en propia puerta. ÁRBITRO: Gonzalo González Páez (Comité Andaluz). Expulsó al visitante Miguel Cuesta en el 93 por doble amarilla. Amonestó a los locales Joserra y Ajenjo; y a los visitantes Compa y Brais Abelenda. INCIDENCIAS: 3.045 espectadores en el Príncipe Felipe. Se guardó un minuto de silencio en memoria del abonado Vicente Encina Arribas.

Se está acostumbrando a sonreír el Cacereño, que este sábado celebró su sexta victoria de la temporada, la segunda en el Príncipe Felipe (pero tercera como local), al imponerse por la mínima a un Pontevedra (1-0) que fue mejor en la primera parte, pero que se diluyó por completo en la segunda ante el empuje del decano extremeño.

En un partido marcado por el viento, cada equipo exprimió sus 45 minutos con el aire a favor. El Cacereño sufrió antes del descanso, pero salió del vestuario con un plan mucho más claro, apretó arriba, robó, cargó el área rival y terminó encontrando premio en una acción a balón parado, un territorio clave en una tarde en la que era difícil jugar con continuidad.

Pocas novedades en los onces

Solo introdujo Julio Cobos un cambio con respecto al once inicial que jugó el domingo pasado en Pamplona ante el Osasuna B. Entró y debutó en el eje de la zaga verde José Alonso en sustitución del sancionado Javi Barrio. El resto, los mismos, incluido Pau Palacín en su celebrado regreso al Príncipe Felipe. Y en la grada, Álvaro Clausí para animar a sus excompañeros. También repitió la alineación inicial de la jornada anterior Rubén Domínguez en el Pontevedra.

Ante la propuesta del Pontevedra de madurar sus jugadas a fuego lento, el Cacereño apostó por un fútbol más directo, de presión y robo, aunque el viento y la agresividad visitante complicaron mucho la salida de balón local. El primer aviso fue un disparo de Monerris que desvió un defensor, pero el conjunto gallego fue ganando metros y terminó instalando al CPC cerca de Diego Nieves con una presión asfixiante, especialmente cuando al Cacereño le tocaba iniciar desde su área.

El primer susto serio fue para el Cacereño: una espectacular mano de Nieves en el minuto 22 evitó el tanto de Compa y mandó el balón a córner. Y precisamente en esas acciones, córners, rechaces y segundas jugadas, el Pontevedra aprovechó el aire a favor para insistir y generar sensación de peligro, aunque sin un caudal definitivo de ocasiones claras. El encuentro, además, se calentó tras una larga interrupción para revisar una acción reclamada por el CPC sobre José Alonso, que elevó el ruido ambiental.

Con mucho margen de mejora

Con Ajenjo y Conesa con protagonismo mínimo, el Cacereño sufrió y apenas encontró continuidad. Su producción ofensiva en la primera parte fueron dos disparos lejanos de Monerris, ambos desviados, aunque la sensación era que el partido pedía llegar vivo al descanso. Y así lo hizo.

Con el aire a favor, el guion cambió. El dominio se igualó, la superioridad del Pontevedra se evaporó y el Cacereño empezó a empujar a su rival hacia atrás con una presión más alta, evitando que saliera jugando y obligándole a rifar balones. Llegaron los centros, los acercamientos y el primer «¡uy!» de la grada, con un remate de Palacín que se marchó fuera por poco en el minuto 54.

Presión del Cacereño

El CPC empezó a ganar duelos y, sobre todo, segundas acciones: cuando despejaba, lo hacía más lejos; cuando presionaba, recuperaba más arriba. Al Pontevedra le costó cada vez más salir de su parcela y el primer cambio de Cobos, Kensly Vázquez por Diego Gómez en el 66, buscó añadir una marcha más en ese tramo, ya claramente inclinado hacia la portería de Marqueta.

La insistencia tuvo premio en el 71, precisamente a balón parado. En un córner muy cerrado botado por Ajenjo, Álvaro Pérez introdujo el balón en su propia portería al intentar despejarlo. Fue el 1-0 y el punto de inflexión definitivo.

A partir de ahí, con el Pontevedra obligado a arriesgar, se abrieron espacios y el Cacereño tuvo opciones incluso para haber vivido un final más tranquilo. Palacín dispuso de una clarísima en una acción invalidada después por fuera de juego, Iván Fernández rozó el gol en el 88 tras un gran pase de Sanchidrián y Kensly estrelló el balón en el poste. Ya en el tiempo añadido, Ajenjo también se topó con el palo. Estuvo más cerca el 2-0 que el empate, y el Cacereño acabó celebrando un triunfo de peso, construido desde el cambio de registro tras el descanso y desde la convicción de que, en días así, las segundas jugadas y la estrategia marcan diferencias.