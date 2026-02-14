El Cáceres no encuentra techo

Prolonga el Cáceres Patrimonio de la Humanidad su estado de felicidad con el quinto triunfo consecutivo, esta vez ante el Jaén Paraíso Interior (89-77). Hubiese sido un chasco que ante el colista se hubiese frustrado tan buena racha, pero lo cierto es que el resultado es algo engañoso porque, faltando apenas cinco minutos, los extremeños solo ganaban por un punto.

El caso es que, con un baloncesto desinhibido en ataque (otra vez por encima de los 85 puntos), el conjunto que dirige Jacinto Carbajal está a punto de reconquistar un puesto en zona de ‘playoff’ tras muchas semanas. Y todo esto con una rotación escasa, aunque a veces pasa esto de que los jugadores rinden más cuando se saben con una buena ración de minutos asegurada. Cuestión de confianza.

El primer cuarto no fue tan alentador como en los encuentros anteriores, bajo la sospecha de que el equipo, imbuido en semejante racha, había caído en la horrible tentación de pensar que podía ganar los partidos sin quitarse el chándal. Eso no puede ser así nunca, pero la defensa local resultó tener más agujeros de los esperados y eso lo aprovechó un esforzado Jaén para anotarse ese primer parcial (17-18).

Aparece "Iñaki"

Nada grave como se ve. A esas alturas ya había debutado en casa el impronunciable Pearse Uniacke, que parece haber caído de pie con ese aire a lo Greg Kite y que ya tiene hasta mote cariñoso, «Iñaki». No es un estilista, pero sí sabe colocarse bien. Un par de canastas suyas devolvieron la delantera al Cáceres (23-18, min. 12), que descontaba los minutos hasta que le llegase la inspiración que ha resucitado la temporada en las semanas anteriores.

La situación se siguió desmarañando a continuación, con los de Carbajal cogiendo una velocidad de crucero en los dos lados de la pista que les sirvió para marcharse al descanso con un hueco decente (42-33). Lo mejor y lo peor es que no se estaba necesitando la mejor versión de esa bestia llamada Wildens Leveque para controlar el partido. Sus compañeros cumplían con los cometidos y así es más llevadero todo. Nada mejor en un equipo, y en cualquier colectivo, que asumir el rol que te toca.

Alex Mazaira pasa el balón de espaldas al aro. / Jorge Valiente

Ciertos apuros

La segunda parte empezó con dos canastas del norteamericano, como dando a entender que no estaba dispuesto a quedarse fuera de la fiesta siendo él quien ha pagado la cuenta en tantas ocasiones. Contó con la ayuda desde el exterior con triples de Palazuelos, Mazaira y Lafuente, todos ellos aprovechando los huecos que genera el pívot. Resulta fascinante comprobar cómo el mejor interior de la categoría está encuadrado en el equipo que más acierta desde 6,75 del grupo Oeste, un 37%.

Todo parecía controladísimo a falta de un cuarto (65-53), aunque desde luego no sentenciado porque no era una distancia lo suficientemente amplia. Y sabido es que si algo ha pecado este renacido Cáceres es de haber arrastrado cansancio en la recta final.

Además, el Jaén no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Enganchó enseguida un parcial de 0-8 que obligó a Carbajal a parar el encuentro (65-61, min. 32).

Expectación en el banquillo del Cáceres, con los lesionados Kalinicenko y Luis García en primer término. / Jorge Valiente

Las aguas siguieron subiendo (70-69, min. 35) mientras que el Cáceres intentaba centrarse desesperadamente. En el momento más tenso, Lafuente y Palazuelos anotaron sendos triples que calmaron la creciente histeria y además espolearon una defensa que se había vuelto de nuevo de papel. Los visitantes ya no pudieron levantarse de la lona, pero lo vieron realmente cerca.

Fue el tipo de partido que el Cáceres hubiese perdido en la primera vuelta, cuando se volvía un manojo de nervios cuando venían mal dadas en casa. El posible drama desapareció tan de repente que al final hasta hubo tiempo para que debutase Adahi Usaola, del vinculado San Antonio.