El Don Benito quiere recuperar el ritmo ante la revelación Cabeza del Buey

Con el calendario acercándose al último tercio de su recorrido, la Tercera Federación extremeña afronta un nuevo fin de semana que arrancó con dos partidos este sábado en los que se impusieron el Azuaga, 1-0 al Montehermoso para volver a meterse en la zona de fase de ascenso, y el Jerez, 0-1 ante el Montijo. El duelo entre los dos primeros: Don Benito-Cabeza del Buey es el partido más interesante de la jornada.

Duelo entre capitales

Cinco partidos se jugarán en la matinal del domingo. El líder recibe al segundo: Don Benito-Cabeza del Buey (12.00), así que no hay dudas de cual es el partido de la jornada. Dos semanas sin ganar lleva el Deportivo, por lo que asume la presión de no fallar ante sus aficionados, buscando superar al equipo revelación del campeonato sobre el que caben todo tipo de elogios. El Cabeza está haciendo un temporadón.

Además, se enfrentan los dos equipos de las capitales de provincia: Diocesano-Badajoz (12.00). Los cacereños tienen un partido menos (el 2 de abril lo recuperará en Pueblonuevo del Guadiana) y siguen amenazados muy seriamente por la zona de descenso. Para el Badajoz es otra oportunidad de prolongar su gran racha, ahora que se sabe en disposición de pelear por todo en la zona alta de la tabla.

En el quinteto de playoff se mantiene a su vez el Moralo pese a llevar dos semanas sin ganar. Después de muchos años vuelve a haber fútbol en Navalmoral en la mañana del domingo del Carnavalmoral: Moralo-Pueblonuevo (12.00). El colista buscará sumar porque corre el riesgo de descolgarse en la última posición.

La mañana de fútbol la abre el Villafranca-Llerenense (11.00) con dos equipos de la igualada zona media que quieren luchar por el playoff. Ojo a la buena racha de los de Llerena que les ha sacado del pozo en el que estuvieron en la primera vuelta. Y en el Calamonte-Puebla de la Calzada (12.00) los puntos tienen vital importancia en la parte media baja. Los locales disfrutan de una miniracha positiva y los visitantes no ganan desde noviembre.

Por la tarde solo dos partidos

La jornada se cierra con dos partidos vespertinos, ambos a las 17.30. En el Gévora-Jaraíz intereses distintos pero igual de importantes, porque los locales intentan alejarse de la zona de descenso y los visitantes continuar cerca del primer puesto. Y en el Santa Amalia-Villanovense duelo de cercanía entre ambas poblaciones con los dos compartiendo ilusiones por no perder de vista la zona de playoff.

Aún queda liga pero cada vez tienen más importancia los duelos que depara el calendario. El grupo 14 de Tercera Federación sigue, semana tras semana, en un altísimo nivel de emoción.