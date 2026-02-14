El Mérida sigue atascado a domicilio

3 - OURENSE: Alberto, Enol, Hugo Sanz, Prado, Jerin (Aranzabe, min. 76), Sergio Benito (Muñoz, min. 68), Adri Pérez, Raúl Hernández, Rabadán (Ochoa, min. 68), Guerrero (Yuste, min. 76), César Moreno. 1 - MÉRIDA: Adrian Csenterics, Luis Pareja (Rivas, MIN. 76), Javi DomÍnguez, Gio Almeida, Chiqui, Hallsson, Javi Areso (Rodrigo Pereira, min. 76), Rui Gomes, Benny (Raúl Beneit, min. 63), Pipe (Capi, min. 63), Verges. GOLES: 1-0: min. 30, Guerrero. 2-0: min. 44 Raúl Hernández. 2-1: min. 66, Javi Areso. 3-1: min. 70, Ochoa. ÁRBITRO: Fernando Bueno (colegio madrileño). Tarjetas amarillas al local Guerrero y a los visitantes Javi Areso, Javi Domínguez y Capi. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio de O Couto.

El Mérida salió derrotado del estadio de O Couto tras caer por 3-1 ante el Ourense en la jornada 24 del grupo 1 de Primera Federación. El conjunto extremeño, que llegaba con una racha de cinco partidos consecutivos sin perder y en posiciones de playoff con 35 puntos, no pudo prolongar su buen momento ante un rival necesitado que ocupaba puestos de descenso. Además, el equipo romano afrontó el encuentro condicionado por bajas importantes por lesión, sanción y un proceso vírico que había afectado a varios futbolistas durante la semana.

El Mérida comenzó el partido con personalidad, intentando asumir el control del balón y manejar los tiempos. De hecho, terminó el encuentro con un 51 por ciento de posesión y más remates totales que su rival, 11 por 7. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que no siempre gana quien más propone. El Ourense, más intenso en los duelos y muy efectivo en sus llegadas, golpeó primero en el minuto 30, cuando Guerrero aprovechó una acción ofensiva para batir a ADrian Csenterics y poner el 1-0 en el marcador.

El tanto obligó al Mérida a dar un paso al frente, pero cuando parecía que podía llegar el empate antes del descanso, el conjunto gallego asestó un segundo golpe. En el minuto 44, Raúl Hernández amplió la ventaja local con el 2-0, un gol psicológico que hizo mucho daño a los extremeños justo antes de enfilar el túnel de vestuarios.

El segundo tiempo

Tras el descanso, el equipo romano reaccionó. Los cambios introducidos por Fran Beltrán buscaron mayor profundidad y dinamismo en ataque, y el Mérida logró recortar distancias en el minuto 66 gracias a un gol de Javi Areso. El 2-1 devolvía la esperanza y abría un tramo de partido en el que los visitantes apretaron en busca del empate. Las sensaciones eran mejores y el Ourense parecía sufrir.

Sin embargo, cuando el Mérida estaba más volcado, llegó la sentencia. En el minuto 70, Ochoa, recién incorporado al terreno de juego, firmó el 3-1 que volvió a poner tierra de por medio. Ese tercer tanto terminó de frenar la reacción extremeña y dejó el partido muy cuesta arriba en el tramo final.

Pese a intentarlo hasta el pitido final, el marcador no se movió. El árbitro Fernando Bueno mostró tarjetas amarillas a Areso, Javi Domínguez y Capi por parte visitante. Con esta derrota, el Mérida rompe su buena dinámica y vuelve a evidenciar sus dificultades lejos de casa, donde solo ha sumado nueve puntos en lo que va de temporada. Es un debe que no empaña su buen campaña, que el próximo domingo tratará de continuar en el estadio Romano José Fouto en el derbi regional de la categoría ante un Cacereño que, pese a ocupar plazas de descenso, llegará en el mejor momento de la temporada.

El tropiezo en Ourense no borra la buena línea que venía mostrando el equipo romano, pero sí supone un aviso en la lucha por el playoff. El margen de error se reduce y será fundamental recuperar efectivos y contundencia defensiva de cara a la próxima jornada. La temporada sigue abierta, pero en O Couto el Mérida dejó escapar una oportunidad importante.