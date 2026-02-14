El Perú Cáceres Wellness se mete en semifinales del nacional de pádel tras arrollar al Real Club de Polo de Barcelona

El Perú Cáceres Wellness ya ha cumplido su gran objetivo: mantenerse un año más en la élite del pádel nacional. Y lo ha hecho, además, con premio doble, al sellar también su billete para las semifinales tras imponerse este viernes por 4-1 al Real Club de Polo Barcelona en los cuartos de final del Campeonato de España de Pádel por equipos de Primera.

El conjunto barcelonés había sido la ‘bestia negra’ del equipo cacereño en las dos últimas ediciones, en las que eliminó a El Perú en semifinales por 3-2. Sin embargo, esta vez las tornas cambiaron por completo: los extremeños se llevaron la eliminatoria con autoridad y enviaron al Real Club de Polo a las eliminatorias por el descenso.

La victoria se fraguó con cuatro triunfos claros. En la pareja 2, Jairo Bautista y Enrique Goenaga superaron por 6-0 y 6-2 a Nicolás Sarrías y Oriol Bernal. En el tercer punto, José Antonio García Diestro y Luis Hernández se impusieron con un doble 6-1 a Lucas Cabot y Marcos Malet. La pareja 4, formada por Teo Zapata y Andrés Lancha, firmó un contundente 6-1 y 6-0 ante Juan Serra y Víctor Blanc. El cuarto punto llegó con el triunfo de Jorge Señoran y Bentahor Espino, que vencieron por 6-1 y 6-3 a José María Estany y Fernando Otaño.

Integrantes del Real Club de Polo de Barcelona y de El Perú Cáceres Wellness. / Cedida

Con la eliminatoria ya decidida, el último encuentro no llegó a disputarse, ya que Joel Fernández e Íñigo Jofre se retiraron, otorgando el punto a Joel Climent y Santi Soldevila.

En semifinales, El Perú Cáceres Wellness se enfrentará este sábado, a las 17.00 horas, al equipo sevillano A.R. Río Grande Si Pádel, que accedió a la penúltima ronda tras ganar por 5-0 al Real Zaragoza Club de Tenis.

En el resto de cuartos de final, el Real Club de Tennis Barcelona 1899 venció por 4-1 al Real Club Marítimo de Melilla y se medirá en semifinales, a las 18.30 horas, al Club de Tenis Chamartín, que se impuso por 3-2 a Central Pádel.