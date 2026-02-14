El Perú Cáceres Wellness, de nuevo en una final nacional de pádel: peleará por el título en Zaragoza

El Perú Cáceres Wellness jugará este domingo la final del XLII Campeonato de España por Equipos de 1ª categoría absoluta tras meterse entre los dos mejores clubs del país en la cita que se está disputando este fin de semana en Urban Sport Zaragoza.

El conjunto cacereño selló este sábado el pase al enfrentamiento por el título al imponerse en semifinales al A.R. Río Grande–Sipádel (Sevilla) por 3-2, aunque la eliminatoria ya estaba decantada 3-0 cuando los dos encuentros restantes finalizaron con abandono. El billete a la final se construyó con tres victorias en dos sets: Íñigo Jofre y Luis Hernández abrieron la serie con un 6-4 y 6-4; Enrique Goenaga y Teo Zapata ampliaron la ventaja con un 7-5 y 6-1; y Jairo Bautista y Javi Martínez firmaron el punto definitivo con un triunfo en dos mangas, con un primer parcial muy ajustado y un segundo más claro.

El Perú Cáceres Wellness había alcanzado las semifinales tras superar el viernes, en cuartos, al Real Club de Polo de Barcelona, un duelo que ya se había convertido en un 'clásico' de las últimas ediciones del campeonato.

Su rival en la final saldrá de la otra semifinal, prevista para la tarde de este sábado, entre el Reial Club de Tennis Barcelona 1899 y el Club de Tenis Chamartín. Los barceloneses llegaron a esta ronda tras vencer por 4-1 al Real Club Marítimo de Melilla, mientras que Chamartín accedió a semifinales con un ajustado 3-2 frente a Central Pádel.

Antecedente: subcampeones de España en 2022

El club cacereño vuelve así a una final del Campeonato de España por Equipos de Primera tras el precedente de marzo de 2022, cuando alcanzó el último cruce del XXXVIII Campeonato de España celebrado en el Real Club de Polo de Barcelona. Entonces, El Perú Cáceres Wellness se proclamó subcampeón, cayendo en la final ante el anfitrión (4-1), en una edición en la que el Polo también logró el título femenino.

En la edición de 2026, el objetivo es dar un paso más en Zaragoza: levantar el primer gran título nacional por equipos para el club y para el pádel extremeño en la máxima categoría.