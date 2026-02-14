El Al-Qázeres resuelve con facilidad ante un rival directo

78 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Inés Ramos (13), Lucía Fontela (5), Josephine Filipe (14), Victoria Gauna (15), Nerea Liste (6) -cinco inicial- Laura Salmerón (11), Raquel Laneiro (6), Clara Prieto (2), Lucía Méndez (6), Carmen Suárez (0) y Sira Pereira (0). 56 - LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA: María Luque (10), Louise Forsith (13), Marta Gómez (5), Bojana Stevanovic (4), Patricia Soler (11) -cinco inicial- Noelia Ibáñez (0), Itziar Arregui (2), Lidia Yohann (5) y Adama Coulibaly (6). MARCADOR POR CUARTOS: 14-16, 32-27 (descanso), 64-37 y 78-56 (final). ÁRBITROS: Eduard Montiel Molina y Saul Pérez Hernández. Sin eliminadas INCIDENCIAS: Partido de la vigésima jornada de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. Unos 150 espectadores.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura derrotó por un contundente (78-56) en la Liga Femenina Challenge al La Laguna Toyota Adareva, en un partido que resolvió en el tercer cuarto, y en el que llegó a disfrutar en algunos momentos del irrelevante último cuarto de una ventaja de 31 puntos.

Ante un rival directo de los que luchan por el mismo objetivo de colarse en puestos de ‘playoffs’, se preveía un partido igualado, como fue en la primera parte. Pero un tercer cuarto casi perfecto de las cacereñas, tanto en defensa como en ataque (32-10 de parcial) dejó muy pronto sin opciones al equipo canario al que ahora distancia en dos victorias y también le gana el 'average', y afianza a las cacereñas en las posiciones que dan derecho a ilusionarse al jugar por el ascenso al final de temporada.

El equipo de Jesús Sánchez arrancó el partido con la premisa clara de que sus primeras bazas en ataque se iban a jugar desde fuera. Valga como ejemplo que cuatro de las cinco primeras canastas de las locales fueron triples, y sus lanzamientos desde el perímetro se sucedían en cada jugada. Esta aceptable puntería inicial propiciaba que el juego fuera bastante dinámico en los ataques verdes, dirigidas desde pronto por la recuperada Raquel Laneiro. La participación de la base portuguesa fue más que relevante en la dirección del juego cacereño, y se antoja clave para el tramo final de temporada.

Lucha abierta

Mientras tanto, La Laguna prefería todo lo contrario, jugadas elaboradas buscando a sus jugadoras interiores, con las que conectaban con cierta facilidad. Con ambos planes funcionando, el marcador llegaba igualado al final del primer cuarto (14-16).

El plan cambiaba en el equipo cacereño en el segundo cuarto. Más envergadura para el juego interior dejando a un lado el carrusel de lanzamientos del inicio de partido, lo que pareció sorprender a las canarias que encajaron un 6-0 de salida.

No tardaron en retomar ambos equipos sus respectivos planes iniciales y el marcador se mantenía igualado con guarismos más bajos, merced a la mejora de los ajustes defensivos. En el tramo final de la primera parte, el Al-Qázeres encadenó tres buenos ataques con Laura Salmerón y Victoria Gauna como protagonistas, con otras tantas defensas y consiguió estirar la ventaja hasta los 7 puntos (30-23) que se quedaron en 5 al descanso.

Nerea Liste, con el balón. / Jorge Valiente

El gran despegue

Tras el paso por vestuarios, las locales volvían a apretar en defensa y a cerrar el rebote, dejando sin anotar a las tinerfeñas en los dos primeros minutos, y, con bastante acierto en los ataques que eran rápidos y efectivos, con Josephine Filipe al mando de las operaciones, alargaban la ventaja hasta unos esperanzadores 15 puntos (44-29) con tan solo tres minutos jugados del segundo tiempo.

El tiempo muerto de Jaime Sañudo no daba frutos y el Al-Qázeres mantenía la intensidad defensiva que le llevaba a seguir aumentando la ventaja hasta los 20 puntos en el ecuador del cuarto (51-31) y con la amenaza clara de dejar resuelto el partido mucho antes del cuarto definitivo. Y así se confirmó ya en los últimos minutos de este espléndido tercer cuarto, tantas veces fatídico para las cacereñas, que acabó con una ventaja de 27 puntos (64-37) que se antojaba definitiva.