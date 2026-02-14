Vinícius acuesta líder al Real Madrid ante una Real Sociedad de papel

El Real Madrid dormirá líder hasta el lunes. El equipo de Arbeloa, doctor Jekyll en Liga y el señor Hyde en el resto de competiciones, suma sus cinco partidos del torneo doméstico por victorias, lo que despierta el optimismo moderado de una parroquia madridista necesitada de alegrías. Este sábado, con Mbappé en el banquillo, lo hizo a costa de una Real Sociedad de una tibieza que rozaba el bostezo. Más que un partido fue un antibiótico para los madridistas antes del vértigo de la Champions, al que se asomarán la próxima semana.

El trámite era venenoso ante una Real Sociedad que no conocía el amargor de la derrota desde que llegó Pellegrino Matarazzo. El que fuera ayudante de Nagelsmann en el Hoffenfeim ha resucitado el ánimo de un vestuario con buen pie y cabeza blanda. Arbeloa, por su parte, ha reciclado la vieja receta de Ancelotti para configurar un once a caballo entre lo que tenía y lo que podía. A taparse bien con músculo en la medular (Tchouameni, Camavinga y Valverde) y Vinícius acompañado de Gonzalo. Regresaban además al once Rudiger y Trent.

Tiroteo en el Bernabéu

A los cuatro minutos justificó su titularidad el inglés con una comba que Gonzalo remató de primeras para batir a Remiro. El canterano 'celebró' la suplencia de Mbappé (0 goles junto a él y 11 sin el galo). Jugaba la Real sin complejos, pero la ventaja del Madrid dio más cuajo al juego local. Pases de seguridad y poco riesgo. Pero como los blancos siguen sin morder sin balón, en el minuto 20 Soler pudo filtrar un pase a Herrera que terminaba con un penalti ingenuo de Huijsen, quien necesita visitar el sofá de Arbeloa o el diván de De la Fuente, tanto da. Oyarzabal empataba pegándole duro al medio y alto. Otro error penalizaba a los de Arbeloa.

Cuatro minutos tardó en rescatar Vinícius al Madrid fabricando un penalti de la nada en el que el brasileño puso de su parte al ser trabado por Aramburu. Lo concedió el colegiado y no falló Vinícius. El partido era un tiroteo y seis minutos después Valverde se revolvió al borde del área y la clavó ante la defensa de cristal de los donostiarras. Tres disparos a puerta, tres goles. A la Real le pesaba la Copa y el Madrid de Arbeloa estaba subido en la ola de Europa.

Si le quedaba vida a la Real, a los dos minutos Aramburu pecó de ingenuo nuevamente ante un Vinícius que fabricaba otro penalti en el que iba al suelo antes de tiempo. Cuarto gol y trámite cerrado con el penalti número 13 a favor de los blancos en Liga (11 marcados (8 Mbappé y 3 Vinícius) y 2 fallados (Mbappé y Vinícius). Repartió minutos Arbeloa con cambios políticos que devolvieron al césped a Alaba y a Carvajal después de su embrollo del lateral con Arbeloa. Partido para cerrar cicatrices en los blancos y para rescatar la sonrisa de Vinícius. Devolviendo una calma artificial que durará hasta el martes, cuando comparezca de nuevo ante el Benfica de Mourinho en Lisboa.