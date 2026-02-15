El Cacereño Femenino cae en el minuto 95 en Tenerife

1-TENERIFE B: Ari Álvarez, Martorell, Lidia Sánchez, Jenni López, Méndez, Esther, Andrea Marrero, Lara, Hernández, Salazar y Yaretzi (Carmen, 63’). 0-CACEREÑOFEMENINO: Delia, Victoria Arévalo (Caicedo, 46’), Marina Mielgo. Bella, Sara Rubio, Nerea (Midori, 68’), Cora Jiménez, Carmen Acedo, Nerea (Midori, 68), Tsubaki (Ale López, 68’), Sara Carrillo y Lezcano (Yorladiz, 61’). GOL: 1-0 (95´) Andrea Marrero. ÁRBITRO: Selina Álvarez Blanco (Gallega). Tarjetas amarillas a los locales Diego Suarez, Paula Hernandez, Adriana Méndez, Yaretzi, Hernández , Salazar y Jenni López y a las visitantes Victoria Árevalo y Midori . Tarjeta roja por dos amarillas a la local Paula Hernandez (70’) y a la visitante Midori (87´). INCIDENCIAS: Partido disputado en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez.

Un tanto en el tiempo añadido dejó sin puntuar al Cacereño Femenino en su visita al Tenerife B (1-0), en un encuentro en el que el conjunto extremeño compitió con orden y concentración durante muchos minutos, pero terminó cediendo en los compases finales, con un gol de la capitana Andrea Marrero en el minuto 95.

El equipo dirigido por Ernesto Sánchez realizó una actuación sólida en líneas generales, aunque volvió a acusar la falta de contundencia ofensiva en un duelo marcado por la igualdad y el peso de los pequeños detalles.

Presión local

El partido comenzó con un filial que quiso llevar la iniciativa desde el primer instante, tratando de imponer ritmo y posesión ante su público en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. El equipo de Adrián Albéniz presionó arriba y buscó generar peligro por los costados, obligando al Cacereño a mantenerse muy junto y a trabajar desde el orden defensivo.

Durante los primeros compases, las locales acumularon varias llegadas al área visitante, aunque sin concretar ocasiones claras gracias al buen trabajo colectivo del bloque extremeño, que supo cerrar espacios y minimizar riesgos. El Cacereño aguantaba el empuje inicial y, poco a poco, lograba sacudirse la presión para enlazar fases de posesión más largas.

Con el paso de los minutos, el encuentro fue equilibrándose. El conjunto cacereño empezó a encontrar más continuidad con el balón y logró aliviar la presión inicial con posesiones más largas, tratando de enfriar el partido y reducir el ritmo ofensivo del Tenerife. Las llegadas seguían siendo escasas, pero el equipo visitante ganaba confianza.

La primera mitad transcurrió con intensidad pero con pocas situaciones de verdadero peligro. La defensa extremeña se mostró firme en los balones laterales y en las acciones a balón parado, sosteniendo el empate con orden y sacrificio colectivo. La visitante Victoria Árevalo recibió tarjeta amarilla en el minuto 26, mientras que por parte del cuadro local hubo varias amonestaciones.

La misma tónica

Tras el descanso, la situación en el terreno de juego apenas cambió. El equipo local dio un paso adelante buscando romper la igualdad y comenzó a presionar con más intensidad en campo rival, tratando de generar superioridad en el centro del campo y ganar presencia cerca del área visitante. El Cacereño continuó fiel a su plan, bien posicionado, con las líneas compactas y sin conceder espacios, intentando controlar los tiempos del partido y frustrar los intentos ofensivos del Tenerife.

A pesar de la presión creciente del conjunto local, el Cacereño mostró orden y solidez defensiva, logrando cortar varias transiciones peligrosas y contener las aproximaciones más claras. La intensidad en la segunda mitad se tradujo en un ritmo alto y continuas alternancias en la posesión, pero las ocasiones de gol siguieron siendo escasas debido a la disciplina táctica del conjunto visitante y a la falta de precisión en los últimos metros por parte del Tenerife.

Las locales, con 10

Sin embargo, el partido se volvió todavía más tenso y exigente para el Cacereño cuando, en el minuto 70, Paula Hernández recibió la segunda amarilla y fue expulsada, dejando al Tenerife con diez jugadoras durante varios minutos. Posteriormente, en el minuto 87, Midori también fue expulsada por doble amarilla, lo que obligó al equipo extremeño a reorganizarse y defender con diez jugadoras en los últimos minutos, enfrentándose a la amenaza constante del Tenerife en busca del gol decisivo.

En los últimos compases, el partido se volvió más abierto, con el Tenerife empujando con insistencia y el Cacereño defendiendo con orden y esfuerzo colectivo. Todo parecía encaminado a un empate justo, pero en el minuto 95, una acción ofensiva del conjunto local terminó en gol, rompiendo la resistencia extremeña y dejando al Cacereño sin puntos.

El tanto en tiempo añadido fue un duro golpe tras una actuación seria del CPC, que hasta ese momento había resistido con eficacia y demostrado que puede competir frente a rivales situados en la zona media-alta de la tabla. El equipo de Ernesto Sánchez mantuvo la actitud y el trabajo colectivo, pero volvió a evidenciar la necesidad de mejorar la eficacia en ataque para que los esfuerzos defensivos se traduzcan en resultados.

En peligro

La derrota deja al Cacereño sin sumar en una jornada clave y mantiene al equipo en la décima posición. Más allá del marcador, el conjunto extremeño dejó sensaciones de trabajo y compromiso, aunque volvió a evidenciar la dificultad para transformar partidos equilibrados en puntos.

El equipo deberá ahora levantarse rápido y centrarse en los próximos compromisos, con la necesidad de mejorar su eficacia ofensiva para que el esfuerzo colectivo tenga traducción en el marcador y evitar que el trabajo realizado se escape nuevamente en los instantes finales.