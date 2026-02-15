El Cacereño degusta su mejor momento

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, valoró con satisfacción la victoria de este sábado ante el Pontevedra, un triunfo que calificó de “muy importante” por la necesidad del equipo de sumar puntos y consolidar una dinámica que empieza a cambiar en las últimas jornadas. “Necesitamos sumar”, insistió, poniendo el foco en la relevancia del resultado y en el peso anímico de ganar a un rival de la zona alta.

Cobos subrayó también el nivel del adversario, recordando que el Pontevedra es tercero en la clasificación y un equipo “que está haciendo muy bien las cosas” y “no es fácil”. En ese sentido, remarcó la dificultad del choque tanto por la entidad del rival como por el contexto: “Un partido complicado por el rival y muy complicado por el viento”, explicó, aludiendo a las condiciones climatológicas.

En su análisis del desarrollo, el técnico de Valdehornillos reconoció que el primer tiempo fue más favorable a los gallegos. “Ellos han dominado”, admitió, aunque destacó que su equipo supo generar peligro especialmente a balón parado: “hemos sido capaces de acercarnos a su portería, sobre todo en estrategia”, señalando incluso que sacaron varios córners que evidenciaban esa presencia en el área rival.

El paso adelante

Tras el descanso, Cobos aseguró que el Cacereño dio un paso adelante con una idea clara: presión, impedir la salida limpia del rival y forzar el juego directo. “Hemos salido sabiendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer”, dijo, detallando que provocaron envíos en largo, robaron balones, llegaron con frecuencia y cargaron el área con centros. En ese tramo enumeró ocasiones claras, como dos balones al palo y una intervención del portero a un remate, para sostener que “en líneas generales, creo que hoy hemos sido superiores”.

El entrenador insistió en que el triunfo fue “justo” y volvió a destacar la influencia del viento, con cada equipo aprovechando un tiempo a favor y otro en contra. En ese punto introdujo un elemento clave: la suerte, esa “pizca” que, según él, ahora sí está cayendo del lado del Cacereño. Eso sí, matizó que “la suerte hay que trabajarla” y que sin esfuerzo no hay resultados, pero celebró que el equipo esté encontrando por fin ese pequeño margen que antes se escapaba.

Cobos no ocultó que el 1-0 siempre deja un poso de incertidumbre —“te da miedo” por cualquier acción aislada o un córner—, pero defendió el peso de la estrategia en un día en el que “no se puede jugar tanto al fútbol como nos gustaría”. Para él, el balón parado fue decisivo en un encuentro en el que el viento obligaba a un plan más práctico: con aire a favor, apretar y meter al rival en su área; con aire en contra, jugar más directo y presionar segundas jugadas.

Ahora, cautela

Por último, Cobos pidió cautela: “queda mucho”, repitió, recordando que las dinámicas cambian rápido y que la prioridad es seguir haciendo el trabajo sin depender de terceros. Mirando al próximo domingo en el derbi, avisó de otro partido exigente y aprovechó para agradecer el apoyo de la afición y el impacto del mercado invernal, citando las incorporaciones y el “aire nuevo” que, según él, ha traído ilusión y competencia interna.

“Este partido ya ha pasado”, zanjó, “ahora nos centramos en el siguiente”. El siguiente será el derbi (16.15, Romano José Fouto) ante un Mérida que cayó este sábado en Ourense.