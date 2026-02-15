El Cáceres recupera un puesto en zona de ‘playoff’

Vuelve el Cáceres Patrimonio de la Humanidad a un puesto en la zona de ‘playoffs’ del grupo Oeste de la Segunda FEB. Es la consecuencia lógica a cinco victorias consecutivas, la última de ellas este sábado ante el Jaén Paraíso Interior (89-77). El conjunto que dirige Jacinto Carbajal es ahora octavo, una posición que no ostentaba desde desde hacía dos meses, cuando terminó la undécima jornada.

La satisfacción reina ahora en el equipo. El técnico ya había comentado tras su partido que «a ver si de una vez nos encaramos a esa posición de ‘playoff’ y que cuando la agarremos no la soltemos». Y lanzaba una advertencia:«Esto va a ser muy largo porque va a depender mucho de los enfrentamientos directos, de los ‘averages’ entre los equipos implicados».

Carbajal elogió a sus jugadores: «Hemos ganado un partido de más complicado y que era vital. Perder hubiera sido un poco quitarle el mérito a nuestra victoria hace una semana ante el Caja 87, que hicimos un gran trabajo, de mucho mérito. Si hubiésemos tropezado ante el Jaén hubiera sido un jarro de agua fría, se ha sacado con mucho oficio y es la quinta y lo tenemos que disfrutar».